Kansas City Southern Aktie: Bahn-Megazusammenschluss könnte Segen für Verlader sein!

Die geplante Übernahme von Kansas City Southern (NYSE:KSU) durch Canadian Pacific (NYSE:CP) wird zu neuen Servicestrecken in ganz Nordamerika führen, versicherten die Chefs beider Unternehmen am Sonntagnachmittag in einem Telefonat mit Investoren zur Erläuterung der geplanten Transaktion. Beide Unternehmen gaben am Sonntagmorgen bekannt, dass CP die Übernahme von KCS in einem Deal im Wert von 29 Milliarden Dollar anstrebt, vorbehaltlich der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



