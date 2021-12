Kansas City International Airport installiert kabellose Ladegeräte von Momentum Dynamics und ist damit der erste Flughafen mit kabelloser Ladetechnik für seine Elektrobusflotte

Malvern, Pa. (ots/PRNewswire) -Im Rahmen des 1,5-Milliarden-Dollar-Projekts Kansas City International Airport New Terminal investiert die Luftfahrtbehörde von Kansas City in das weltweit erste kabellose induktive Ladesystem für Fahrzeuge an einem Flughafen.Das Luftfahrtministerium wird diese Technologie nutzen, um die Reichweite seiner Elektrobusse zu erhöhen, ohne eine aufdringliche, oberirdische Ladeinfrastruktur zu installieren oder die Busse zum Aufladen außer Betrieb zu nehmen. Das in Pennsylvania ansässige Unternehmen Momentum Dynamics wird die Ladelösung liefern, mit der die Busse bei der Eröffnung des neuen Terminals Anfang 2023 aufgeladen werden können.„Wir planen und bauen ein modernes neues Terminal, und wir wollen sicherstellen, dass die unterstützende Infrastruktur nicht vom Design ablenkt", sagte Flottenmanager Kenneth Williams. „Induktives Laden war nicht nur eine effiziente Lösung in Bezug auf den finanziellen Aufwand und die laufenden Kosten, sondern auch das einzige System, das wir gefunden haben, das Energie ohne die traditionelle Plug-in-Infrastruktur liefern kann."Der KCI-Flughafen ist seit langem ein Vorreiter in Sachen Umweltinnovation. Mitte der 1990er Jahre war die Luftfahrtbehörde von Kansas City ein früher Anwender der Erdgas-Technologie, als sie CNG-Fahrzeuge in ihre Shuttle-Busflotte aufnahm, einschließlich einer Tankstelle. Im Jahr 2017 war die Luftfahrtbehörde der erste Flughafenbetreiber in den USA, der ausschließlich Elektrobusse einsetzte, als er vier BYD-Busse in seine Flotte aufnahm und drei weitere im Jahr 2020.Das hier abgebildete induktive System wird die bestehenden KCI-Economy-Parking-Elektroshuttlebusse regelmäßig aufladen, so dass die Busse auf der sieben Meilen langen Strecke eingesetzt werden können, ohne dass sie tagsüber zum Aufladen in die Garage zurückkehren müssen. Das System wird von zwei kabellosen induktiven 300-Kilowatt-Ladegeräten unterstützt, die sich an den Haltestellen der Shuttlebusse im neuen Terminal direkt vor der Gepäckausgabe befinden. Während sie auf Fahrgäste warten, parken die Elektrobusse über den induktiven Ladepads und laden sich automatisch auf, wenn sie über den unterirdischen Pads geparkt sind. Bei diesem kabellosen System erfolgt der Ladevorgang vollautomatisch und erfordert nur wenige Eingriffe des Fahrers. Der Ladevorgang findet statt, während die Fahrgäste ein- und aussteigen; jeder Ladevorgang endet automatisch, wenn der Bus von der Haltestelle abfährt. Nachts haben die Fahrzeuge die Möglichkeit, außerhalb der Sichtweite der Öffentlichkeit in der Busbetriebsanlage aufgeladen zu werden, was jedoch bei der kabellosen Aufladung auf der Strecke in der Regel nicht notwendig ist, da die Batterien der Busse den ganzen Tag über nahezu vollständig geladen bleiben. Es wird davon ausgegangen, dass diese beiden Ladestationen die gesamte KCI-Parkplatzflotte von etwa 28 Fahrzeugen versorgen werden, damit sie zu Spitzenzeiten kontinuierlich in Betrieb sind. Damit entfällt die Notwendigkeit, für jeden Bus ein eigenes Ladegerät zu haben.Zunächst werden vier bestehende BYD K7 30-Fuß-Elektrobusse mit dem kabellosen Momentum-System nachgerüstet, das das automatische Aufladen der Fahrzeugbatterien ermöglicht. Das induktive Ladesystem ist so konzipiert, dass es unter allen Wetterbedingungen funktioniert.„Wir sind stolz darauf, Teil des neuen KCI-Terminalprojekts zu sein, das dank des visionären Ansatzes des KCI-Führungsteams den Betrieb des wunderschönen Terminals für Elektrofahrzeuge durch unsichtbares, automatisches Aufladen verbessern wird, ohne Passagiere oder Fahrer zu stören", sagte Andy Daga, CEO und Gründer von Momentum Dynamics, einem weltweit führenden Anbieter von induktiven Hochleistungs-Ladegeräten. „Wir sehen eine Nachfrage im Bereich der Flughäfen auf der Passagierseite für Taxis, Hotel-Shuttles, Parkvorgänge sowie auf der Seite des Flugbetriebs für Bodenhilfsgeräte wie Schlepper, Wagen, Verpflegungsdienste, Treibstoff, Schneeräumung und Wartungsgeräte"Momentum Dynamics mit Sitz in Malvern, Pennsylvania, ist der weltweit führende Anbieter von induktiven Hochleistungs-Ladegeräten für alle Arten von Elektrofahrzeugen, einschließlich Personenkraftwagen, Bussen, Lieferwagen und Schwerlastwagen. Das Unternehmen praktiziert technologische Innovation von Weltrang durch modulares Design und ist für die außergewöhnlichen Leistungen und das einzigartige Fachwissen seiner Ingenieure und Wissenschaftler bekannt. Momentum wurde mit dem 2019 Emerging Technology Award des Mechanical Engineering Magazine ausgezeichnet. Bitte besuchen Sie www.momentumdynamics.com oder LinkedIn für weitere Informationen über Momentum.Das Kansas City Airport System ist eine Abteilung des Unternehmensfonds der Stadt Kansas City (Mo.) und wird vollständig durch Flughafenbenutzungsgebühren finanziert. Die Steuereinnahmen aus dem allgemeinen Fonds werden nicht für die Verwaltung, die Förderung, den Betrieb oder die Wartung der Flughäfen des Systems verwendet. Besuchen Sie FlyKCI.com für weitere Informationen. Informationen zum neuen Terminal finden Sie unter BuildKCI.com. 