Kann man sich mit zu viel Wasser vergiften? Kurzvideo erklärt Störungen des Salz- und Wasserhaushaltes im Körper (VIDEO)

Frankfurt (ots) -Übelkeit, Schwindel, Gangunsicherheit, Desorientiertheit bis hinzum Delir - hinter diesen Beschwerden kann sich Vieles verbergen. Oftwird aber nicht erkannt, dass die Ursache eine sogenannteHyponatriämie ist. Hierbei handelt es sich um eine Störung des Salz-und Wasserhaushaltes im Körper. Sie kann jeden treffen, selbst guttrainierte Marathonläufer! Ein neues unterhaltsames Kurzvideo fürPatienten, Angehörige und Interessierte erklärt einfach undverständlich, wie die komplizierte Regulierung des Salz- undWasserhaushaltes im Körper funktioniert und wie eine Hyponatriämieentsteht. Die Frage nach der Wasservergiftung wird natürlich auchbeantwortet ...Medizin leicht gemacht - unterhaltsames Kurzvideo zurHyponatriämie jetzt onlineWieso müssen wir Süßwasser trinken, wenn in unseren Adern dochSalzwasser fließt? Kann man sich mit zu viel Wasser vergiften? Wieschützt sich der Körper davor und welche Rolle spielt dabei dasHormon ADH? Was passiert, wenn unser Salz- und Wasserhaushalt gestörtist? Wie kommt es zur Hyponatriämie und welche Folgen kann das haben?Was ist ein SIADH und was hat diese Erkrankung mit Hyponatriämie zutun? Diese und viele weitere Fragen beantwortet das neue Kurzvideo.Hier werden auf unterhaltsame Weise, aber wissenschaftlich fundiertkomplexe medizinische Zusammenhänge ganz einfach erklärt. DasKurzvideo steht online zum Abruf bereit: https://youtu.be/zW7F4hi6i_4Hyponatriämie ist kein harmloser Laborbefund, sie kannlebensgefährlich werden!Hyponatriämie bedeutet wörtlich: zu wenig Natrium im Blut. Voneiner Hyponatriämie spricht man, wenn die Konzentration von Natrium -dem wichtigsten Bestandteil von Kochsalz (Natriumchlorid) - im Blutunter einen bestimmten Wert sinkt. Bei etwa jedem dritten Patientenim Krankenhaus findet man eine mehr oder weniger stark ausgeprägteHyponatriämie.(1,2) Zeigt ein Patient Symptome wie Übelkeit,unsicherer Gang und Des-orientiertheit, wird oft nicht an eineHyponatriämie als Ursache gedacht und daher auch nicht entsprechendbehandelt.(3) Und das, obwohl diese sogenannte Elektrolytstörung denKrankenhausaufenthalt des Patienten verlängern(4,5) und imschlimmsten Fall zum Tode führen kann(6). Bei einem Drittel derHyponatriämiefälle liegt eine "Überwässerung" vor, das heißt, esbesteht kein Mangel an Natrium, sondern ein Zuviel an Wasser. Diehäufigste Ursache hierfür ist ein SIADH, ein Syndrom der inadäquatenSekretion des antidiuretischen Hormons.(7) ADH, das antidiuretischeHormon, bremst die Wasserausscheidung über den Urin und hält dadurchdie Menge des Gesamtkörperwassers auf einem gleichbleibenden Niveau.Beim SIADH kommt es zu einer überschießenden Ausschüttung von ADHoder zu einer unverhältnismäßigen Reaktion des Körpers auf diesesHormon, sodass in der Folge die Wasserausscheidung gedrosselt wird.Das Gesamtkörperwasser steigt an und die Konzentration von Natrium imBlutserum sinkt. Eine Vielzahl von Erkrankungen können ein SIADHauslösen: u. a. Referenzen1 Ellison DH, Berl T. N Engl J Med 2007;356:2064-2072.2 Hoorn EJ et al. Nephrol Dial Transplant 2006;21:70-76.3 Miller M. J Am Geriatr Soc 2006;54:345-353.4 Gill G et al. Clin Endo 2006;64:246-249.5 Sherlock M et al. Postgrad Med J 2009;85:171-175.6 Corona G et al. PLoS ONE 2013;8(12):e80451.doi:10.1371/journal.pone.0080451.7 Fenske W et al. Am J Med 2010;123(7):652-657.