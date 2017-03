Mainz (ots) -Montag, 3. April 2017, 22.30 UhrErstausstrahlungAm Montag, 3. April, 22.30 Uhr, zeigt 3sat "BeyondPunishment"(Deutschland 2014). In seinem Dokumentarfilm trifftHubertus Siegert Angehörige von Mordopfern und Täter in den USA, inNorwegen und in Deutschland. Er fragt nach der Tat und nachVergebung.Lisa und Leola aus den USA warten seit elf Jahren darauf, dass derzu 40 Jahren Gefängnis verurteilte Sean zugibt, ihren Bruder und Sohnim Zorn getötet zu haben. Stiva aus Norwegen hat Eriks 16-jährigeTochter Ingrid-Elisabeth aus Eifersucht getötet. Nach wenigen JahrenGefängnis kehrt er in die Nachbarschaft der Familie der Getötetenzurück. Wie geht Erik damit um? Patricks Vater Gero von Braunmühl,ein hoher Beamter im Außenministerium, wurde 1986 von der RAFgetötet. Die Täter sind unbekannt. Gleichwohl findet Patrick im Filmein Gegenüber: Manfred, ein Mann, der im Namen der RAF getötet hat.Hubertus Siegert begleitet die Protagonisten über einen längerenZeitraum. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob der Schmerz über denVerlust geringer wird, wenn nicht Vergeltung und Strafe ihrVerhältnis bestimmen, sondern die Bereitschaft zu einer Begegnung.Dabei orientiert er sich am Konzept der "Restorative Justice", dasdavon ausgeht, dass es hilfreich sei, die andere Seite zu verstehen,also auf Opferseite zu erfahren, was den anderen bewogen hat, die Tatzu begehen. Doch ist eine Begegnung zwischen den beteiligten Menschentatsächlich machbar und hilfreich?"Beyond Punishment" ist Siegerts dritter Kinodokumentarfilm undwurde mit dem Max-Ophüls-Preis und dem Deutschen RegiepreisMetropolis ausgezeichnet.Hinweis für Journalisten: Den Film "Beyond Punishment" finden Sieals Video-Stream unter: https://pressetreff.3sat.de/startseite/programm/programmhinweise/artikel/beyond-punishment/Bilder erhalten Sie hier:https://presseportal.zdf.de/presse/dokumentarfilmzeitPressekontakt:Presse und Öffentlichkeitsarbeit 3satClaudia Hustedt+49 (0) 6131 - 701 5952hustedt.c@3sat.dewww.pressetreff.3sat.deOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell