Kann man Kursgewinne mit Aktien mit einem geringen Verlustrisiko machen?

Diese Frage können wir Ihnen eindeutig mit „JA“ beantworten. Jeder Anleger träumt natürlich davon hohe Börsengewinne bei einem geringen Verlustrisiko einzufahren und auch wir können Ihnen nicht garantieren, dass Sie zu 100% sicher sind keine Verluste zu machen, aber wer unsere Trading-Strategie konsequent einsetzt, nicht zu gierig wird und auch kleine Gewinne mitnimmt, kann ziemlich sicher sein zu den Gewinnern zu gehören. Die Strategie, die wir entwickelt haben, basiert darauf auf einen Trend zu setzen und Verluste möglichst dadurch nicht entstehen zu lassen, mindestens aber gering zu halten. Wer sich an unsere Einstiegskurse hält und dann sehr gut auf die Gewinn aufpasst, kann diese Strategie erfolgreich umsetzen. Das gilt auch für Anfänger. Wir arbeiten mit dieser Trading-Strategie seit vielen Jahren sehr erfolgreich.

Trendfolge, vorgegebene Einstiegskurse, enge Stoppkurse, kurze Haltezeiten und auch kleine Gewinne mitnehmen. So verringern Sie das Risiko erheblich!

Machen Sie es einfach so wie erfolgreiche Berufs-Trader. Das Prinzip ist relativ simpel, muss nur konsequent umgesetzt werden und basiert darauf Verluste strikt zu begrenzen. Wer mindestens 51% der Trades erfolgreich abschließt, macht Gewinne. Unsere Erfolgsquote liegt natürlich wesentlich höher, was Sie mit einem Test sehr schnell herausfinden werden! Wir versenden jeden Sonntag eine Trading-Liste mit einer unterschiedlichen Anzahl von Aktien, aus der Sie sich die für das eigene Anlageprofil die passenden Werte aussuchen können. Diese Trading-Strategie ist auch für Börsen-Anfänger geeignet, denn Sie bekommen für fast jede Empfehlung gleichzeitig den von uns favorisierten Stoppkurs. Sie können also ganz einfach eine Stopp-Buy-Order mit einem von uns vorgeschlagenen Einstiegskurs in den Markt legen und müssen dann nur noch konsequent auf die Gewinne achten und sie mit Stoppkursen absichern.

Reich mit nur 1.000 Euro!

Börse ist nur etwas für Reiche? Wer so denkt wird heute eines Besseren belehrt! Denn es ist sehr wohl möglich für Sie mit nur 1.000 Euro an der Börse erfolgreich zu sein. Mit Rolf Morriens Meisterwerk „Reich mit 1.000 €“ kassieren Sie ab sofort einfache Aktien-Gewinne. Sichern Sie sich den Report heute völlig kostenlos! Klicken Sie jetzt HIER und werden Sie mit Rolf Morrien an der Börse reich!

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.