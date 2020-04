Kann dich die Aktie der Münchener Rück jetzt zum Millionär machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

In der aktuellen Korrektur können wir auch als Privatinvestor das Fundament für etwas Reichtum legen. Jetzt günstig zu kaufen und die jeweiligen Aktien über viele Jahre und Jahrzehnte zu halten ist ein wertvolles Erfolgsrezept. Jedoch erfordert das vor allem eines: Mut.

Eine gewisse defensive Klasse kann dabei Schutz und Reichmacher zugleich sein. Die günstigen Bewertungen sorgen für eine starke Performance oder eben hohe Dividenden. Ein defensives Geschäftsmodell schützt hingegen den operativen Verlauf, die Gewinne und die Renditen.

Grundsätzlich gilt die Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) als besonders defensiv. Aber können dich die Anteilsscheine reich oder gar zum Millionär machen? Eine interessante Frage, der wir im Folgenden einmal auf den Grund gehen wollen.

Die Bewertung ist wirklich sehr günstig

Grundsätzlich gilt derzeit für die Aktie der Münchener Rück: Die Bewertung ist sehr preiswert. Derzeit beläuft sich das Aktienkursniveau auf 175,30 Euro und diesem steht ein 2019er-Gewinn je Aktie in Höhe von 18,97 Euro gegenüber. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich entsprechend auf lediglich 9,24. Ein historisch gesehen günstiger Wert. Vor allem im Vergleich zur Zeit vor dem Corona-Crash, wo der Aktienkurs teilweise weit über 250 Euro gelegen hat.

Ein solch günstiges Bewertungsmaß kann mittel- bis langfristig durchaus ein Renditetreiber sein, vor allem, weil die Münchener Rück eigentlich auf operativem Wachstumskurs ist. Zugegeben, jetzt im Geschäftsjahr 2020 wird der DAX-Rückversicherer sein Gewinnziel von 2,8 Mrd. Euro wohl verfehlen, eben weil die Coronaviruskrise eine Ausnahmesituation darstellt. Über die kommenden Jahre und Jahrzehnte wird sich die Ausgangslage jedoch wieder verbessern. Und ebenso vermutlich die Ertragslage, wodurch die Bewertung sogar noch preiswerter werden könnte. Das spricht generell für solide Kursgewinne.

Eigentlich wird dieses Wachstum sogar noch von Aktienrückkäufen befeuert, die das Gewinnwachstum künstlich verstärken. Allerdings ist dieser Katalysator jetzt vorläufig aufgrund der unsicheren Zeiten gestoppt worden. Sehr schade: Denn jetzt wäre eigentlich der ideale Zeitpunkt, um günstig viele Aktien einzusammeln und zu vernichten, wodurch die Aktienrückkäufe noch zielführender wären. Hier zeigt das Management leider ein kurzsichtiges Verhalten bei den eigenen Kapitalmaßnahmen. Oder aber zumindest bei den Aktienrückkäufen im Speziellen, die zum Teil zu deutlich teureren Kursen getätigt worden sind.

Die Dividende ist und bleibt stark

Zuverlässiger ist und bleibt hingegen die Dividende. Die Münchener Rück wird in diesem Jahr eine Ausschüttung in Höhe von 9,80 Euro an die Investoren auszahlen. Bei dem derzeitigen Aktienkursniveau entspricht das einer Dividendenrendite in Höhe von 5,59 %. Damit kann der DAX-Versicherer ein solides, nachhaltiges, passives Einkommen generieren. Wobei man die defensive Klasse hier nicht unterschätzen sollte.

Das Rückversicherungsgeschäft und eine eigens gebildete milliardenschwere Schwankungsrückstellung haben hier zu seit über 50 Jahren stets stabilen Auszahlungen geführt. Dabei beläuft sich das derzeitige Ausschüttungsverhältnis auf moderate 51,6 %. Generell besteht hier noch reichlich Spielraum, selbst wenn es operativ etwas schwieriger werden sollte.

Keine Frage: Die Dividende ist und bleibt ein Kernstück vieler Investitionsthesen und tatsächlich führt die günstige Bewertung zu deutlich höheren Einkommensmöglichkeiten. Auch das kann entsprechend ein bisschen reicher machen. Wobei man hier die defensive Klasse und Nachhaltigkeit im Blick haben sollte, die sich jetzt in der Krise wieder bewähren sollte.

Münchener Rück: Eine Millionärsmacheraktie?

Aber kommen wir zu unserer Titelfrage zurück: Grundsätzlich hängt es natürlich von deinem Einsatz ab, wie viel du in die Münchener Rück investieren willst. Hohe Einsätze können hier natürlich zu einer Millionärsmacheraktie führen. In Teilen ist das eher eine Frage der Mathematik.

Wer jedoch in einem normalen Verhältnis investiert, der wird hier vermutlich nicht zum Millionär werden. Allerdings bietet die Münchener Rück ein attraktives Chancen-Risiken-Verhältnis, eine starke, zuverlässige Dividende und ein defensives Geschäftsmodell bei einer günstigen Bewertung. Vieles spricht dafür, dass du mit dieser Aktie langfristig reicher werden kannst. Und das ist womöglich ein deutlich attraktiverer Gesamtmix, als es viele Millionärsmacheraktien je bieten könnten.

The post Kann dich die Aktie der Münchener Rück jetzt zum Millionär machen? appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Ist das die „nächste Netflix“? Zurzeit nimmt ein Trend Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming. Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen.

Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben. Klick hier für weitere Informationen zu der Aktie, von denen wir glauben, dass sie von diesem Trend profitieren wird… und die die „nächste Netflix“ werden könnte. Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Gaming-Industrie steht vor einem neuen Schub – Das ist unsere Top-Empfehlung“ jetzt an!



Vincent besitzt Aktien der Münchener Rück. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020