Kann Twitter weiter schneller wachsen?

Bei Twitter (WKN:A1W6XZ) lief es zuletzt richtig gut. Nachdem das Unternehmen im vierten Quartal 2017 erstmals wieder ein positives Ergebnis erzielt hatte, beschleunigte sich das Wachstum, da sich gleich alle wichtigen Produkte und Regionen verbesserten. Infolgedessen ist die Twitter-Aktie im bisherigen Jahresverlauf um 87 % gestiegen.

Diese Entwicklung bedeutet natürlich gesunden Druck für die Quartalsergebnisse, die Ende des Monats vorgelegt werden. Bei einem so beeindruckenden Vorlauf könnte die Aktie anfälliger für einen Pullback sein, falls das Unternehmen im zweiten Quartal die Erwartungen nicht erfüllen kann. Hier mal ein schneller Überblick auf zwei wichtige Bereiche, die man bei der Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen beachten sollten.

Starkes Wachstum bei Umsatz und Ergebnis je Aktie

Im ersten Quartal von Twitter beschleunigte sich das Umsatzwachstum deutlich von 2 % im vierten Quartal 2017 auf 21 % im ersten Quartal 2018. Die Kombination dieser Wiederbelebung des Twitter-Geschäfts mit dem sprunghaft ansteigenden Aktienkurs lässt die Anleger auf ein stärkeres Wachstum im zweiten Quartal hoffen.

Im Durchschnitt erwarten Analysten, dass Twitter im zweiten Quartal einen Umsatz und einen Non-GAAP-Gewinn pro Aktie von 692 Millionen Dollar und 0,16 Dollar ausweist, was einem Anstieg von 21 % und 100 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Angesichts der breit gefächerten Dynamik des Unternehmens in Bezug auf Produkte und Regionen erscheinen diese als realistische Schätzungen.

In Anbetracht der Tatsache, dass Twitter in jüngster Zeit Ergebnisse über den Erwartungen der Analysten veröffentlicht hat, muss das soziale Netzwerk seine Einnahmen möglicherweise schneller steigern als das Wachstum von 21 % im Vergleich zum Vorjahr im ersten Quartal, um die Investoren weiterhin beeindrucken zu können.

Zweistelliges Wachstum bei den täglich aktiven Nutzern

Im ersten Quartal von Twitter stiegen die monatlich aktiven Nutzer im Jahresvergleich um 3 % – deutlich unter dem Wachstum von 13 % bei den monatlich aktiven Nutzern von Facebook (WKN:A1JWVX) im gleichen Zeitraum. Aber das Management von Twitter möchte, dass sich die Investoren auf das Wachstum bei den täglich aktiven Nutzern konzentrieren, die gegenüber dem Vorjahr um 10 % gestiegen sind – da ist man dann schon viel näher an den 13 % von Facebook im gleichen Zeitraum.

„Der Fokus liegt weiterhin darauf, die Nutzung von Twitter als tägliches Dienstprogramm voranzutreiben,“ sagte Ned Segal, CFO von Twitter, neulich. Das Management ist davon überzeugt, dass das tägliche aktive Benutzerwachstum den Anlegern einen besseren Einblick gibt, wie effektiv die Bemühungen sind, Nutzer an die Plattform zu binden.

Im ersten Quartal verzeichnete Twitter zum sechsten Mal in Folge ein zweistelliges Wachstum bei den täglich aktiven Nutzern und unterstrich damit seine starke Umsetzung zur Verbesserung des Nutzerverhaltens. Darüber hinaus sagte das Management, dass man in fünf von zehn seiner größten geografischen Märkte in diesem Zeitraum ein zweistelliges Wachstum verzeichnete.

Als soziales Netzwerk, das immer noch viel kleiner ist als Facebook (FB hat 2,2 Milliarden monatlich aktive Nutzer) und das zu Facebooks gehörende Instagram (1 Milliarde monatlich aktive Nutzer), ist es für Twitter wichtig, die Basis an engagierten Nutzern schnell weiter auszubauen. Investoren sollten daher im zweiten Quartal ein zweistelliges Wachstum der täglich aktiven Twitter-Nutzer im Vergleich zum Vorjahr erwarten. Darüber hinaus sollten Anleger darauf achten, dass das Wachstum bei den monatlich aktiven Nutzern von 3 % gegenüber dem Vorjahr beibehalten wird.

Twitter wird seine Ergebnisse für das zweite Quartal am 27. Juli bekannt geben.

So nimmst du die Finanzen eines Unternehmens richtig auseinander Bist du nicht sicher, wie du die Bilanz eines Unternehmens richtig analysierst? Dann solltest du dir eine Kopie unseres Sonderberichts "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" schnappen, in dem dir Analyst Bernd Schmid genau zeigt, wie du das professionell machen kannst - und einige böse Überraschungen vermeidest. Klick einfach hier, um in diesen kostenlosen Sonderbericht zu einsteigen.



The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Facebook und Twitter.

Dieser Artikel von Daniel Sparks erschien am 5.7.2018 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.