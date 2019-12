Kann Teslas Aktie auf 500 Dollar steigen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Laut Morgan Stanley könnten die Aktien von Tesla (WKN: A1CX3T) um bis zu 50 % ausgehend von den derzeitigen Preisen steigen.

Analysten der Investmentfirma sagen, dass der neue Cybertruck des Elektrofahrzeugherstellers ein größerer Erfolg sein könnte, als viele Investoren derzeit erwarten. Sie gehen davon aus, dass Tesla bis 2024 bis zu 100.000 seiner neuen elektrischen Pick-ups zu einem Durchschnittspreis von 50.000 USD absetzen könnte.

Morgan Stanley sieht zudem das Potenzial, dass Teslas Geschäft in China an Fahrt gewinnt. Die Models 3, die in China gefertigt werden, erhalten in China großzügige staatliche Zuschüsse, um das Wachstum von Elektrofahrzeugen dort zu fördern, wie ein aktueller Bericht von Reuters besagt.

„Wir erhöhen unseren Bull Case auf 500 USD, um den neu vorgestellten Cybertruck sowie einem günstigeren Szenario in China gerecht zu werden“, hieß es von Morgan Stanley.

Morgan Stanley warnt jedoch davor, dass diese Schätzungen das absolut allerbeste Szenario für Tesla darstellen. Der Normalfall oder das wahrscheinlichste Szenario des Unternehmens geht von einem deutlich niedrigeren Umsatz und Gewinn aus. Morgan Stanley wiederum hielt an seinem „Equalweight“-Rating für die Aktie und seinem 12-Monats-Kursziel von 250 USD fest.

„Um es klarzustellen: Wir sind nicht längerfristig bullish auf Tesla, zumal wir im Laufe der Zeit glauben, dass Tesla vom Markt immer mehr wie ein traditioneller Automobilhersteller wahrgenommen werden könnte“, sagte Morgan-Stanley-Analyst Adam Jonas.

Jonas sagte auch, dass er trotz des Potenzials für ein signifikantes Wachstum in China aufgrund geopolitischer Bedenken bei den Aussichten von Tesla dort „vorsichtig“ bleibe. Handelsspannungen geben Anlass zur Sorge, da die Gespräche zwischen den USA und China bisher noch nicht zu einem Abkommen geführt haben.

Die Bären könnten recht haben

Morgan Stanley hat auch einen Bear-Case bzw. eine Worst-Case-Bewertung für Tesla. In diesem Szenario bleibt die Nachfrage nach den Elektrofahrzeugen des Unternehmens hinter den Erwartungen zurück, was den Cashflow nach unten drückt und die Fähigkeit, weiteres Kapital aufzunehmen, einschränkt. Die Aktie könnte dann auf 10 USD absinken, wenn diese Albtraumsituation eintritt.

Bei einer so breiten Palette potenzieller Preisziele räumt Morgan Stanley im Wesentlichen ein, dass Tesla extrem schwer zu bewerten sei. Außerdem gibt es extrem viele verschiedene Meinungen. Es gibt viele leidenschaftliche Stiere, die auf ihre Aktien wetten, um den Wert zu erhöhen, aber auch viele Bären, die gegen sie wetten.

Tatsächlich werden derzeit etwa 20 % der Aktien von Tesla geshortet, sodass einige Investoren hoffen, von einem Rückgang des Aktienkurses von Tesla zu profitieren.

Infolgedessen dürfte der Aktienkurs von Tesla volatil bleiben, da Bullen und Bären weiter um die Vorherrschaft kämpfen und Investoren ihre Ansichten auf der Grundlage neuer Entwicklungen anpassen.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Tesla. Joe Tenebruso besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 9.12.2019 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2019