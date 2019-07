Kann Tesla die Model-3 Lieferungen weiter steigern?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Nächste Woche werden die Investoren von Tesla (WKN:A1CX3T) über die neuesten Fahrzeuglieferungen informiert. Der Elektroautohersteller meldet die vierteljährliche Produktion und Lieferungen innerhalb von drei Tagen nach Quartalsende. Das bedeutet, dass die Anleger bis spätestens Mittwoch Einblick in die aktuelle Performance erhalten sollten.

Während die Investoren prüfen wollen, wie gut sich alle Fahrzeugmodelle von Tesla verkaufen, bleibt das Model 3 der primäre Fokus für die Investoren. Hervorgehoben wird die wachsende Bedeutung des Model 3 für Teslas Geschäft, wobei das Fahrzeug fast 70 % der nachlaufenden zwölfmonatigen Lieferungen des Automobilherstellers ausmachte – und diese Zahl wird voraussichtlich steigen.

Wenn Tesla nächste Woche über Produktion und Lieferungen informiert, kann das Model 3 den hohen Erwartungen der Investoren dann gerecht werden?

Model-3-Lieferungen

Im ersten Quartal 2019 lieferte Tesla rund 51.000 Model 3s aus. Während dieser Wert gegenüber dem Vorjahr um 522 % gestiegen ist, ist er gegenüber dem Vorquartal um 20 % gesunken. Tesla wies natürlich darauf hin, dass das vor allem auf eine größere Anzahl von Fahrzeugen zurückzuführen sei, die aufgrund der internationalen Expansion im Laufe des Quartals zu den Kunden transportiert wurden. Darüber hinaus hat das Unternehmen mehrfach klargestellt, dass die Nachfrage nach dem Model 3 kein Problem darstelle. Anfang dieser Woche teilte CEO Elon Musk den Mitarbeitern Berichten zufolge in einer E-Mail mit, dass es im laufenden Quartal genügend Fahrzeugbestellungen gebe, um einen neuen Rekord bei den Gesamtlieferungen zu erreichen, was bedeutet, dass die Nachfrage nach dem Model 3 weiterhin solide ist.

Da die Nachfrage angeblich gut ist, bleibt die große Frage, ob die Produktion des Model 3 – und die Fähigkeit von Tesla, fertige Fahrzeuge an Kunden zu liefern – ausreichend war, damit das Elektroautounternehmen auch Rekordlieferungen melden kann.

Um im zweiten Quartal einen neuen Rekord bei den Auslieferungen zu erzielen, muss Tesla mehr als 63.359 Stück ausliefern (die Anzahl der im vierten Quartal 2018 ausgelieferten Model-3-Einheiten). Das würde zu einem sequenziellen Wachstum von 24 % und einem atemberaubenden Anstieg von 243 % gegenüber den Auslieferungen des Model 3 im Vorjahresquartal führen.

Der Blick in die Zukunft

Vielleicht noch aussagekräftiger als die Auslieferungen des Model 3 im zweiten Quartal werden alle Aussagen des Managements im Quartalsbericht der nächsten Woche über die Erwartungen an die Produktion und die Auslieferungen des Model 3 im weiteren Verlauf des Jahres sein.

Damit Tesla seine Jahresprognose für 360.000 bis 400.000 Fahrzeugauslieferungen im Jahr 2019 erreichen kann, müssen die Auslieferungen des Model 3 in der zweiten Jahreshälfte 2019 voraussichtlich höher sein als in der ersten Jahreshälfte. Um zu beurteilen, ob Tesla seine ehrgeizigen Prognosen erfüllen kann, ist es empfehlenswert, den Quartalsbericht in Bezug auf die Produktionsrate des Model 3 und die neuesten Nachfragetrends abzuklopfen.

3 Trends, die Investoren kennen müssen Die Welt ändert sich und du könntest dabei als Investor das Nachsehen haben. Möchtest du nicht lieber auf der Welle großer Trends mitsurfen? In unserem neuen Sonderberich erklären dir die Top-Analysten von Motley Fool 3 aktuell wichtige Trends und wie du als Investor davon profitieren kannst. Klick hier und hol dir den kostenlosen Bericht.



Dieser Artikel wurde von Daniel Sparks auf Englisch verfasst und am 28.06.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Tesla.

Motley Fool Deutschland 2019