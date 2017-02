Kann Ströer auf das Allzeithoch zusteuern

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

letzte Woche haben sich die Aktionäre von Ströer mit unserer Ist-Analyse von Rami Jagerali darüber informieren können, wie es derzeit um ihre Aktie steht. Denn nach einem möglichen Fehlausbruch ist auch ein Erreichen des Allzeithochs nicht vollkommen ausgeschlossen. Wie wird sich die Situation nun weiter entwickeln?

Der Ist-Zustand! Am 13. Februar berichtete Rami Jagerali, dass die Ströer-Aktie zuletzt einen möglichen Fehlausbruch verzeichnet hat. So wurde vor zweieinhalb Wochen die Korrekturtrendlinie im Bereich bei 45 Euro je Aktie überwunden, stagnierte allerdings dann auf Tagesbasis wieder unter die Trendlinie. Die Unterstützung schien zum Zeitpunkt des Berichts auf Wochenbasis gehalten zu haben. Auch dass der 100-Wochendurchschnitt, der gleichzeitig mit dem Ausbruch aus der Trendlinie überwunden wurde, eine unterstützende Wirkung haben könnte, wurde ebenfalls positiv hervorgehoben.

Stabilität ist alles! Unter Beachtung der Wochenschlusskurse war der Ausbruch also noch intakt. Wirklich Gedanken machen sollten sich die Anleger also erst bei Kursen unterhalb 44 Euro je Aktie. Vorausgesetzt die Aktie bleibt stabil, liegen die technischen Ziele jeweils in den Preisbereichen von 50,00 Euro, 58 Euro und 64,50 Euro je Aktie. Das letzte Ziel ist das Allzeithoch aus dem Jahr 2015.

Ob das Allzeithoch wirklich zu erreichen ist? Schließlich würde die Aktie ab dem Preisniveau vom 13. Februar mehr als 40 % aufwerten müssen. Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

