Kann SolarWorld sich retten?

die Hände vor dem Gesicht zusammengeschlagen haben in der letzten Woche sicher die Anleger von Solarworld. Hier war zu lesen, dass Solarworld Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe tätigen möchte, um in Zukunft eher auf Qualität setzen zu können. Jetzt stellt sich die Frage, ob weiterhin die Luft angehalten werden muss oder ob hier bald wieder aufgeatmet werden kann.

Hohe Investitionen! Vorletzte Woche kündigte SolarWorld Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe an, um sich mehr auf qualitativ hochwertige Produkte konzentrieren zu können und sich dadurch dem Preisdruck im Solarmarkt zu entziehen.

Kritik aus dem Aufsichtsrat? Die Gerüchteküche spricht allerdings von Berichten, nach denen diese Strategie im Aufsichtsrat heftig kritisiert wird. So soll das Geschäftsmodell an sich angezweifelt werden. Wahrscheinlich auch deshalb, weil auf SolarWorld wohl noch eine heftige Strafzahlung zukommen könnte, die dann leicht die Marktkapitalisierung übertreffen könnte.

Aktien-auf-und-ab! Regelrecht dramatische Sprünge macht die SolarWorld-Aktie an einzelnen Handelstagen und die Spekulationen werden wohl noch einige Zeit weitergehen. Bei der Bekanntgabe der neuen Geschäftszahlen im Januar könnten aber endlich grundlegende Fragen beantwortet werden.

Der anhaltende Rechtsstreit mit einem Streitwert von 800 Millionen Euro ist wohl derzeit das größte Sorgenkind. Könnte dies SolarWorld sogar zu Fall bringen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

