Kann SolarWorld den KONKURS noch verhindern?

in der vergangenen Woche kündigte SolarWorld Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe an. Damit will sich der Konzern allem Anschein nach mehr auf qualitativ hochwertige Produkte konzentrieren und sich so dem Preisdruck im Solarmarkt entziehen. Es mehren sich aktuell aber Berichte, nach denen diese Strategie im Aufsichtsrat heftig kritisiert wird. Einige Beteiligte sollen sogar das Geschäftsmodell an sich anzweifeln. Die Investitionen kommen tatsächlich zu einem fragwürdigen Zeitpunkt, da auf SolarWorld wohl noch eine heftige Strafzahlung zukommt, die leicht die Marktkapitalisierung übertreffen könnte.

Holpriger Jahresstart für die Aktie!

Die enormen Unsicherheiten machen sich auch bei der Aktie von SolarWorld überdeutlich bemerkbar. Kaum ein anderer Titel vollführt an der Börse derzeit so dramatische Sprünge. Nur zu gerne bewegt sich SolarWorld an einzelnen Handelstagen im zweistelligen Prozentbereich, am heutigen Montag ist das nicht anders. Die Zeiten wilder Spekulationen werden wohl noch einige Zeit weitergehen. Im Februar könnten bei der Bekanntgabe neuer Geschäftszahlen aber endlich einige grundlegende Fragen beantwortet werden. Das mit Abstand größte Problem ist aber ein anhaltender Rechtsstreit mit einem Streitwert von 800 Millionen Euro. Das könnte bei SolarWorld durchaus noch für einen Totalausfall sorgen, auch wenn das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

