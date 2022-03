Kann Realty Income in 5 Jahren auf 6 % Dividendenrendite kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Realty Income":

Ich glaube, dass fast die meisten Einkommensinvestoren Realty Income (WKN: 899744) und die Dividende kennen. Selbst die krumme monatliche Ausschüttung von 0,2465 US-Dollar in diesem Vierteljahr ist vielen wohl bekannt. Sowie die Tatsache, dass die Aktie seit über 50 Jahren und mehr als 25 Jahre als börsennotierter REIT eine Dividende zahlt.

Vermutlich auch, dass die Aktie inzwischen auf Vierteljahresbasis die eigene Dividende erhöht. Die derzeitige Dividendenrendite schwankt zwar immer ein wenig. Aber wenn du die Aktie auf deiner Watchlist hast, so weißt du bestimmt: Bei einem Aktienkurs von 65,35 US-Dollar gäbe es derzeit 4,52 % Dividendenrendite.

Überlegen wir heute mal etwas weiter. Kann Realty Income in den nächsten fünf Jahren bis auf 6 % Dividendenrendite kommen mit einem soliden Ausschüttungswachstum? Das wäre jedenfalls dafür nötig.

Realty Income: 6 % Dividendenrendite möglich?

Es ist im Endeffekt eine Frage der Mathematik, was dafür nötig wäre. 4,52 % Dividendenrendite sind bei Realty Income jedenfalls eine gute Basis, um selbst dieses Ziel grundsätzlich erreichen zu können. Das zweite Element, das hilfreich ist, ist das nahende Ende der Pandemie. Auch das führt dazu, dass Business als usual vermehrt auf der Tagesordnung steht.

Aber frequentieren wir schnell einen Zinsrechner: Damit Realty Income in einem Zeitraum von fünf Jahren bis auf 6 % Dividendenrendite kommt, müsste die derzeitige Dividende um 5,8 % p. a. wachsen. Wenn wir das mit dem historischen Dividendenwachstum des US-REITs von 4,4 % vergleichen, so erkennen wir: Es könnte schwieriger sein. Zumal Wachstum als REIT mit ca. 11.100 Immobilien sowieso konsequent schwieriger wird.

Allerdings besitzt Realty Income so manches Ass im Ärmel. Die Zeit der Pandemie war eher von einem geringen Dividendenwachstum geprägt, was den Durchschnitt ein wenig nach unten zieht. Zum vergangenen Herbstende hat das Management jedoch einmalig um über 5 % im Jahresvergleich die Dividende erhöht. Mit einem Ausschüttungsverhältnis von derzeit 78,7 % gemessen an den bereinigten Funds from Operations wäre Potenzial vorhanden. Zumal der Merger mit dem VEREIT und der Zukauf eines Casinos operatives Wachstum bringen.

Wenn das Management von Realty Income mithilfe größerer Deals die nächste Phase des Wachstums zünden kann, ist das möglich. Aber trotzdem bleibe ich bei meinem Fazit: In fünf Jahren bis auf 6 % Dividendenrendite zu kommen, das ist eher schwierig.

Konstanter Performer

Realty Income ist inzwischen eher ein konstanter Performer, der zwar moderates Wachstum ermöglichen kann. Vielleicht auch etwas mehr in Zeiten der Pandemie. Aber 5,8 % Dividendenwachstum über fünf Jahre, das ist womöglich ein etwas ambitionierter Fahrplan für diesen Qualitäts-REIT.

Ob dir die derzeitige Bewertungslage dann trotzdem ausreicht, das ist eine gute Frage. Im Zweifel gilt: Auf der Watchlist ist bestimmt auch weiterhin Platz. Mit über 5 % Dividendenrendite könnte man besser das Fundament bauen, um in fünf Jahren auf einen solchen Wert zu kommen.

Der Artikel Kann Realty Income in 5 Jahren auf 6 % Dividendenrendite kommen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Realty Income. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022