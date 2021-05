Kann die Pinduoduo-Aktie ihr Wachstumstempo im Jahr 2021 beibehalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Pinduoduo":

Pinduoduo Inc. (NASDAQ: PDD) ist die größte auf Landwirtschaft fokussierte E-Commerce-Plattform in China, die es Landwirten ermöglicht, ihre Produkte direkt an Käufer zu verkaufen. Die Landwirte haben stark von der Plattform profitiert, da sie nicht mehr von Zwischenhändlern abhängig sind, die früher saftige Provisionen kassierten. Die Landwirte verdienen nun mehr Geld mit dem Verkauf ihrer Produkte auf Pinduoduo.

Außergewöhnliches Wachstum

