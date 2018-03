Kann das Lightning-Netzwerk Bitcoin retten, oder ist es schon zu spät?

Das vergangene Jahr markierte die wohl größte Performance einer Anlageklasse in der Geschichte. Die Gesamtmarktkapitalisierung aller virtuellen Währungen stieg von nur 17,7 Mrd. US-Dollar auf rund 613 Mrd. US-Dollar in 12 Monaten, was einer Wertsteigerung von mehr als 3.300 % entspricht. Im Vergleich dazu hat der Aktienmarkt in der Vergangenheit etwa 7 % pro Jahr, einschließlich der Wiederanlage von Dividenden und Inflationsbereinigung, erreicht.

Im Mittelpunkt dieser Rallye steht Bitcoin, das wertvollste Token der Welt nach Marktkapitalisierung. Obwohl Bitcoin im Jahr 2017 um „nur“ 1364 % gestiegen ist, ist der Wertzuwachs für das Token seit Handelsbeginn im Jahr 2010 einmalig. Zwischen März 2010 und Dezember 2017 stieg Bitcoin von 0,003 US-Dollar (weniger als ein Drittel eines Cents) auf etwa 20.000 US-Dollar pro Token. Hättest du im März 2010 1.000 US-Dollar in Bitcoin investiert und die Coins gehalten, wärst du jetzt ein Multimilliardär.

Natürlich hat Bitcoin in den letzten drei Monaten nicht viel geschafft. Diese digitale Währung ist zeitweise bis zu 70 % unter ihr Allzeithoch vom Dezember gesunken, da die Sorgen um eine verstärkte Regulierung in Südkorea, China und den Vereinigten Staaten eskaliert sind und sich die Gewinne verlangsamt haben.

Allerdings könnte hier etwas noch Anderes im Spiel sein, das Bitcoins Ohnmacht verursacht, nämlich die Netzwerk-Performance der Kryptowährung.

Die Blockchain von Bitcoin ist träge geworden

Obwohl Bitcoin die beliebteste Kryptowährung der Welt ist und von Händlern weltweit am ehesten akzeptiert wird, ist das Bitcoin-Blockchain-Netzwerk eher langsam. Während einige der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung Transaktionen fast sofort abwickeln können, kann es bei Bitcoin, das oft sechs Bestätigungen benötigt, bevor eine Transaktion verifiziert wird, durchschnittlich mehr als eine Stunde dauern. Obwohl dies wesentlich schneller ist als das traditionelle Bankensystem für grenzüberschreitende Zahlungen, wird sich niemand, der eine Tasse Kaffee mit Bitcoin kauft, eine Stunde lang gedulden, während die Zahlung erfolgt.

Die Skalierbarkeit war ein weiteres Thema. Da die Reichweite von Bitcoin gestiegen ist, haben sich die Transaktionszeiten bisweilen verlangsamt. Als Netzwerk mit einer der langsamsten Blockzeiten (10 Minuten) kann es leicht zu einer Überlastung kommen.

Im Vergleich dazu hat Litecoin, die Kryptowährung, die ich persönlich als den größten direkten Konkurrenten von Bitcoin betrachte, eine viermal schnellere Blockverarbeitungsrate als Bitcoin (2,5 Minuten). Laut einer Analyse von HowMuch.net liefert diese digitale Währung außerdem ein Maximum an Transaktionen pro Sekunde, das siebenmal höher ist als das von Bitcoin. Ganz zu schweigen davon, dass Litecoin auch den Gründer Charlie Lee hat, der hauptberuflich daran arbeitet, die Verwendung des Tokens zu fördern und mehr Händler zu verpflichten. Bitcoin fehlt diese Präsenz, da bis heute nicht bekannt ist, wer Bitcoin entwickelt hat.

Bitcoin sieht dagegen ziemlich alt aus. Aber es gibt immer noch Hoffnung dank der erwarteten Umsetzung des Lightning-Netzwerks.

Kann das Lightning-Netzwerk Bitcoin retten?

Das Konzept wurde im Jahr 2015 eingeführt, und das Lightning-Netzwerk ist einfach eine zweite Schicht von Protokollen, die auf einem Blockchain-Netzwerk aufgebaut ist, das Transaktionen fast sofort verarbeiten kann.

Wie von CoinDesk beschrieben, würden zwei Parteien zuerst eine sogenanntes Multisig-Wallet einrichten, was einfach ein coolerer Name für eine digitale Geldbörse mit einer Kryptowährung (in diesem Fall Bitcoin) ist, das mehr als eine Unterschrift benötigt, um eine Transaktion abzuschließen. Mit anderen Worten, beide Parteien müssten sich einig sein, bevor Zahlungen erfolgen. Sobald die Adresse des Wallets in der Blockchain von Bitcoin gespeichert ist, steht es den Parteien frei, Transaktionen über einen Zahlungskanal durchzuführen.

Nach Abschluss jeder Transaktion zwischen zwei Parteien unterzeichnen sie eine aktualisierte Bilanz, aus der hervorgeht, wie viele Bitcoins jede Partei haben sollte. Wenn es einen Streit zwischen den beiden Parteien gibt, könnten sie einfach auf die zuletzt unterzeichnete Bilanz zurückgreifen.

Da diese Transaktionen nur zwischen zwei Parteien stattfinden, wäre es nicht notwendig, einen Netzwerkkonsens zu erreichen, und es würden keine Miner benötigt, was zu zu fast sofortigen Transaktionen führen sollte. Wenn die Parteien fertig sind, wird der Kanal geschlossen und die Endbilanz auf der Blockchain von Bitcoin aufgezeichnet.

Angesichts der deutlich höheren Transaktionsgebühren und der längeren Bearbeitungszeiten im Vergleich zu Litecoin, Ripple, Ethereum und so ziemlich jeder anderen großen virtuellen Währung würde das Lightning-Netzwerk Bitcoin vermutlich wieder wettbewerbsfähig machen. Bemerkenswert ist jedoch, dass das Lightning-Netzwerk auch für andere digitale Währungen wie Ripple, Ether, Litecoin, ZCash und Stellar entwickelt wird.

Etwas zu spät?

Leider hat das Lightning-Netzwerk seine Nachteile. Der vielleicht größte ist, dass es noch lange nicht bereit ist, im großen Stil eingesetzt zu werden. Das Hinzufügen einer zweiten Schicht zur bestehenden Blockchain von Bitcoin ist komplex, und die Entwickler denken, dass es Zeit braucht, um die Fehler zu beheben.

Ein weiteres Problem, auf das die Lightning-Entwickler stoßen, sind die Enthusiasten, die sich in Betaversionen dieser Technologie ergötzen, bevor sie wirklich getestet wird. Es gibt offenbar eine Menge Aufregung darüber, wie die Lightning-Netzwerke die Bitcoin-Transaktionen dramatisch beschleunigen könnten. Einige der Nutzer, die die Beta-Versionen ausprobiert haben, haben jedoch ihre Bitcoins verloren oder wurden durch die hinzugefügte neue Ebene verwirrt.

Die Entwickler haben vorgeschlagen, dass die Fans die Beta-Version nicht während der Testphase verwenden, bis alle Macken ausgebügelt sind, aber die Nutzer haben nicht genau zugehört, was den Entwicklungsprozess verlangsamen könnte.

Darüber hinaus weisen einige Experten darauf hin, dass das Lightning-Netzwerk erst dann praktikabel und skalierbar wird, wenn die Akzeptanz des Segregated Witness (SegWit)-Upgrades auf der Blockchain steigt, was die Blockchain-Kapazität und die Verarbeitungszeiten verbessert.

In vielleicht einem Jahr oder mehr, wenn das Lightning-Netzwerk live geht, bleibt für Litecoin und die Kollegen die Möglichkeit, der Krypto-Community zu zeigen, wie viel schneller die Netzwerke dieser digitalen Währungen derzeit im Vergleich zu Bitcoin sind. Denke daran, dass seit Ende 2015 die Anzahl der Bitcoin-Transaktionen pro Tag laut BitInfoCharts.com relativ konstant geblieben ist. Im Vergleich dazu haben Litecoin, Ethereum und Ripple einen relativ stetigen Anstieg der täglichen Transaktionen verzeichnet.

Das Lightning-Netzwerk wird von Bitcoin zwar dringend benötigt, es kann aber etwas zu spät kommen.

The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien oder Kryptowährungen.

Dieser Artikel von Sean Williams erschien am 27.03.18 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.