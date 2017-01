Kann Hugo Boss wieder punkten? Die Wochenanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Liebe Leser,

in der letzten Woche gab Hugo Boss seine vorläufigen Eckdaten für 2016 bekannt. Die Analysten stürzten sich sofort auf die Neuigkeiten. Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Vorläufige Zahlen : Die vorläufigen Geschäftszahlen von Hugo Boss sorgten für Aufsehen am Markt. Allerdings gibt es für etwaige Turnaround-Fantasien noch nicht allzu viele faktische Belege aus fundamentaler und markttechnischer Sicht. Die markante Bodenformation hat sich entgegen der Einschätzung einiger Analysten noch nicht bestätigt.

: Die vorläufigen Geschäftszahlen von Hugo Boss sorgten für Aufsehen am Markt. Allerdings gibt es für etwaige Turnaround-Fantasien noch nicht allzu viele faktische Belege aus fundamentaler und markttechnischer Sicht. Die markante Bodenformation hat sich entgegen der Einschätzung einiger Analysten noch nicht bestätigt. Ergebnisrückgang : Für 2016 wird es wohl einen Ergebnisrückgang geben, der jedoch im Rahmen der Erwartungen ausfallen wird. Der Gewinn je Aktie hat sich in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 45 % verringert. Die ungehebelte Eigenkapitalrendite bewegt sich mit 0,20 % gerade noch so im positiven Bereich. Auch die Umsatzrendite von 6,61 % fällt recht gering aus.

: Für 2016 wird es wohl einen Ergebnisrückgang geben, der jedoch im Rahmen der Erwartungen ausfallen wird. Der Gewinn je Aktie hat sich in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 45 % verringert. Die ungehebelte Eigenkapitalrendite bewegt sich mit 0,20 % gerade noch so im positiven Bereich. Auch die Umsatzrendite von 6,61 % fällt recht gering aus. Bodenbildung: Die technische Bodenbildung hat sich bisher noch nicht bestätigt. Denn der zu überwindende Preiswiderstand liegt bei etwa 62,15 Euro je Aktie. Anleger sollten auf jeden Fall abwarten, ob bis dieser Preisweiderstand auf Wochenschlusskursbasis überwunden wird.

Etwas Geduld ist wohl noch erforderlich, um zu erfahren, wie sich der Kurs der Aktie von Hugo Boss weiterentwickelt. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

„Meine 3 besten Aktien-Tipps für 2017“

Satte Gewinne mit Aktien trotz flauem Aktienmarkt? So geht es, … … denn das sind die 3 Aktien, mit denen Sie noch in 2017 ein Vermögen verdienen werden! Marco Messina stellt in diesem Report vor, warum Sie jetzt einsteigen müssen, bevor es zu spät ist! Erfahren Sie exklusiv, warum diese 3 Aktien vor einer Kursexplosion stehen! Lesen Sie hier JETZT tatsächlich die Namen der 3 Aktien, welche jetzt kurz vor einer Kursexplosion stehen! >> Jetzt hier klicken und schon bald mit 3 Aktien reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse