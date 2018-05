Unterföhring (ots) -13. Mai 2018. Er kämpft um seine Familie, um seine Freiheit und umsein Leben: Henning Baum spielt den zum Terroristen erklärtenPolizisten Robert Anger im SAT.1-Event-Zweiteiler "Der Staatsfeind".Nach einem fehlgeschlagenen Polizei-Einsatz gerät er in ein Komplottdes Geheimdienstes, der den Familienvater zum "Staatsfeind" erklärt.Wer steckt dahinter? Kann Roberts Frau Rebecca (Franziska Weisz)seine Unschuld beweisen? Und kann sich der Gejagte aus seineraussichtslosen Lage befreien? SAT.1 zeigt den zweiten und finalenTeil des spannenden Thrillers am Dienstag, 15. Mai 2018, um 20:15Uhr.Ausführliche Infos sowie Interviews mit den Hauptdarstellern (auchin Bewegtbild) unter http://presse.sat1.de/DerStaatsfeind und unterhttp://www.grosse-klappe-sat1.de/der-staatsfeindBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen derProSiebenSat.1 Media SE Kommunikation/PR Nadja Schlüter Tel. +49 (89)9507-7281 Nadja.Schlueter@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Andrea Pernpeintner Tel. +49 (89) 9507-1170Andrea.Pernpeintner@ProSiebenSat1.comInfos zu allen Fiction-Themen in SAT.1 unterwww.grosse-klappe-sat1.de Facebook: @GrosseKlappeSAT.1 Twitter:@GrosseKlappeS1 Instagram: grosseklappesat.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell