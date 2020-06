Kann die Etsy-Aktie in den nächsten 3 Jahren auf 535 US-Dollar steigen?

Weitere Suchergebnisse zu "Etsy":

Die Aktie von Etsy (WKN: A14P98) hat in den letzten drei Jahren eine wirklich beeindruckende Performance hingelegt. Per Ende Mai des Jahres 2017 notierten die Anteilsscheine noch auf einem Aktienkursniveau von 10,63 US-Dollar und sind bis heute auf 80,98 US-Dollar (01.06.2020, maßgeblich für alle Kurse) gestiegen. Das entspricht einer Rendite von 661 %.

Sofern die Aktie dieses speziellen E-Commerce-Akteurs ein weiteres Mal eine solche Performance hinlegen würde, hieße das, dass Etsy bis auf 535 US-Dollar steigen könnte, und das innerhalb einer Frist von drei Jahren.

Klingt unwahrscheinlich in deinen Ohren? Ja, könnte es womöglich sein. Allerdings gibt es einige Gründe, die eine solche starke Performance gar nicht unrealistisch erscheinen lassen. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was dafür- und was dagegensprechen könnte.

Die Ausgangslage für eine weitere starke Rendite

Wenn wir aktuell nämlich auf die Anteilsscheine von Etsy blicken, finden wir vom Grundsatz her noch immer ein kleineres Bewertungsmaß vor. Die Marktkapitalisierung beläuft sich lediglich auf einen Wert von 9,6 Mrd. US-Dollar. Für einen global agierenden E-Commerce-Akteur könnte das noch immer eine vergleichsweise kleine Ausgangslage sein.

Zudem stimmt das Wachstum der Etsy-Aktie. Im letzten Quartal stiegen beispielsweise die Umsätze erneut im Jahresvergleich um 34,7 % auf über 228 Mio. US-Dollar. Wobei es hier jetzt einen besonders starken Katalysator geben könnte: die Service-Umsätze. Etsy hat schließlich gerade erst begonnen, durch neue Mehrwerte stark zu wachsen. Andere E-Commerce-Akteure, unter anderem Shopify, haben bereits bewiesen, dass das häufig ein gewisses Zünglein an der Wachstumswaage sein kann. Etsy kam hier jedenfalls im letzten Quartal auf ein Wachstum der Service-Umsätze in Höhe von 71,1 % im Jahresvergleich auf 72,1 Mio. US-Dollar. Mitsamt einem immer größeren Anteil an den gesamten Erlösen könnte das Wachstum entsprechend bedeutend werden.

Zu guter Letzt sollten Investoren nicht vergessen, dass Etsy derzeit dabei ist, seinen adressierbaren Markt konsequent zu erweitern. In Europa ist der Name noch vergleichsweise klein, wird jedoch auch durch das Coronavirus und die Möglichkeit, hier günstig selbst genähte Gesichtsmasken zu bekommen, größer. Das könnte ein starker Katalysator für das Wachstum sein. Zumal der Netzwerkeffekt mit der Reichweite ebenfalls weiter steigt.

Das könnte dagegen sprechen …

Es gibt allerdings auch einen Grund, der gegen eine solche Performance sprechen könnte. Und in meinen Augen könnte das die Bewertung von Etsy sein: Auf Basis der Quartalsumsätze in Höhe von 228 Mio. US-Dollar und der Marktkapitalisierung in Höhe von 9,6 Mrd. US-Dollar wird der E-Commerce-Akteur ca. mit dem 10-Fachen der Umsätze bewertet.

Sollte sich die Aktie mehr als ver-6-fachen, so würde die Marktkapitalisierung auf knapp 60 Mrd. US-Dollar anwachsen. Für einen dynamischen E-Commerce-Akteur grundsätzlich kein Problem. Selbst wenn wir jedoch ein Umsatzwachstum von weiterhin ca. 34 % voraussetzen, würden die jährlichen Umsätze lediglich auf ca. 2,4 Mrd. US-Dollar im Jahr anwachsen. Etsy würde unter dieser Prämisse mit dem 25-Fachen der Umsätze bewertet werden.

Ist das zu hoch? Ja, davon könnte man grundsätzlich ausgehen. Zumindest, wenn sich das Wachstum nicht noch beschleunigt, könnte mehr als eine Ver-6-fachung in den nächsten drei Jahren vielleicht nicht möglich sein.

Wie auch immer: Die Aktie hat Potenzial

Ob es zu einer Ver-6-fachung in drei Jahren kommt oder auch nicht, ist jedoch eigentlich auch nicht die Frage. Fest steht schließlich: Die Aktie besitzt noch ein großes Potenzial, viel Raum für weiteres Wachstum und ist gemessen an der Marktkapitalisierung vergleichsweise preiswert bewertet. Das könnte einen näheren Blick verdient haben, egal ob die Aktie erneut um 661 % steigt. Oder auch nicht.

The post Kann die Etsy-Aktie in den nächsten 3 Jahren auf 535 US-Dollar steigen? appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Kanadas Antwort auf Amazon.com!

… und warum es vielleicht unsere zweite Chance ist, ein echtes E-Commerce-Vermögen aufzubauen. Das smarte Geld investiert bereits in eine Firma aus Ontario, die noch deutlich unter dem Radar der Masse fliegt: 3 der cleversten (und erfolgreichsten!) Investoren, die wir kennen, sagen: Diese besonderen Aktien jetzt zu kaufen, ist so wie eine Zeitreise zurück ins Jahr 1997, um bei Amazon-Aktien einzusteigen — bevor diese um 47.000 % explodiert sind und ganz normale Anleger reicher gemacht haben als in ihren kühnsten Träumen.

Fordere den Spezialreport mit allen Details hier an.



Vincent besitzt Aktien von Etsy. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy.

Motley Fool Deutschland 2020