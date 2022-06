Kann die Etsy-Aktie auf über 100 Euro klettern?

Die Etsy-Aktie (WKN: A14P98) hat am Donnerstag dieser Woche ein Kursplus von 5,6 % geschafft. Trotzdem notieren die Anteilsscheine auf einem Kursniveau von ca. 80,25 Euro noch rund zwei Drittel unter ihrem Allzeithoch. Discount oder Growth-Trap? Darüber streiten sich weiterhin die Geister.

Kurzfristig orientiert ist es eine relevante Frage, ob die Etsy-Aktie über 100 Euro klettern könnte. Hmm. Wobei, ist das für Foolishe Investoren wirklich relevant? Ganz egal. Blicken wir auf die spannenden Voraussetzungen. Fest steht jedenfalls: Das bedeutete kurzfristig orientiert ca. 25 % Kursplus, und selbst dann würde die Aktie noch 60 % unter ihren Bestwerten notieren.

Etsy-Aktie: Sind 100 Euro möglich?

Die Kernfrage steht nun also: Aber was hieße es, wenn die Etsy-Aktie erneut 100 Euro erreichen würde? Zunächst einmal, dass die Anteilsscheine dann 25 % mehr wert wären. Drücken wir das vielleicht in der einen oder anderen Kennzahl aus.

Die derzeitige Marktkapitalisierung würde um 11 Mrd. US-Dollar auf 13,75 Mrd. US-Dollar klettern. Natürlich ist das eine ganze Menge. Aber für einen E-Commerce-Akteur, der im Geschäftsjahr 2021 auf einen Umsatz von 2,3 Mrd. US-Dollar gekommen ist, würde sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis lediglich von 4,8 auf 6,0 verschieben. Beide Bewertungen können für diese Growth-Aktie eher preiswert sein.

Entscheidender ist jedoch, dass die Etsy-Aktie jetzt auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 25 kommt. Würde sie auf 100 Euro klettern, so läge der Wert bei unter 32. Auch das kann für die Ausrichtung mit dem Megatrend E-Commerce, einem starken Ökosystem von fast 100 Mio. Käufern und über 7 Mio. Verkäufern insgesamt eher preiswert sein. Die Nische des Self- und Handmade-Handels hat rund um den Globus schließlich noch eine Menge Potenzial.

Entscheidend: Wachstum!

Die fundamentale Bewertung der Etsy-Aktie ist jedenfalls vergleichsweise moderat. Das ist ein Teil der Medaille. Allerdings muss eine zweite Komponente noch stimmen beziehungsweise zu dem Gesamtmix kommen: Wachstum. Das Management prognostiziert derzeit eher ein langsames, wenn überhaupt einstelliges prozentuales Umsatzwachstum. Vielleicht ist das zu wenig und deutet noch auf eine Phase der Konsolidierung hin.

Trotzdem: Für mich ist es aufgrund der operativen und strategischen Ausrichtung und der Qualität der Aktie eigentlich nur eine Frage der Zeit. Ich glaube, dass die Etsy-Aktie über die Marke von 100 Euro klettern kann. Ich meine: Es sind eben nur 25 %, nachdem die Aktie zwei Drittel an Börsenwert eingebüßt hat.

Der Artikel Kann die Etsy-Aktie auf über 100 Euro klettern? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Etsy. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy.

Motley Fool Deutschland 2022