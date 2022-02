Kann die Etsy-Aktie den Gewinn je Aktie bis 2024 auf 6,21 US-Dollar steigern?

Die Etsy-Aktie (WKN: A14P98) ist profitabel, das heißt, sie weist ein Nettoergebnis je Aktie aus. Im vergangenen, dritten Quartal lag dieser Wert bei ca. 90 Mio. US-Dollar, was vergleichsweise solide gewesen ist. Trotzdem ist Gewinnwachstum in diesem Zeitraum eher untergeordnet worden.

Jetzt habe ich aufgeschnappt, dass die Etsy-Aktie bis zum Jahr 2024 auf ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,21 US-Dollar kommen soll. Nach voraussichtlich deutlich über 3 US-Dollar in diesem Jahr wäre das ein signifikantes Wachstum. Aber was würde das bedeuten?

Zunächst einmal, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis des E-Commerce-Akteurs bis zu diesem Zeitraum bei einem Aktienkurs von 133,50 US-Dollar bis auf 21,5 fallen würde. Aber es gibt relevantere Fragen, die wir zunächst klären sollten. Zumindest wäre die fundamentale Bewertung dadurch vergleichsweise preiswert.

Etsy-Aktie: KGV 21,5 bis 2024?

Damit die Etsy-Aktie bis zum Jahr 2024 auf ein Ergebnis je Aktie von 6,21 US-Dollar kommen kann, benötigt es weiteres Gewinnwachstum. Allerdings sollten wir vielleicht erst einmal die Datenlage klären. Die Kennzahl, beziehungsweise Prognose, ist auf dem Börsenportal finanzen.net abgebildet. Vermutlich ist die Quelle dieser Daten der Analystenkonsens, den FactSet regelmäßig abbildet.

Aber was hieße es, damit die Etsy-Aktie auf ein solches Ergebnis je Aktie käme? Wenn wir es relativ sehen wollen, dass der E-Commerce-Akteur in den Jahren 2022, 2023 und 2024 auf ein Gewinnwachstum von voraussichtlich 21,6 % p. a. kommen müsste. 21,6 %: Ob das ein realistischer Wert ist, das ist entsprechend die eigentliche Frage.

Das Management des E-Commerce-Akteurs rechnet jedenfalls mit einem langsameren Wachstum nach dem Pandemie-Turbo. Die Umsätze sollen im vierten Quartal in der Mitte um ca. 10 % wachsen. Damit zeigt der Plattformbetreiber, dass es zumindest weiteres Mengenwachstum gibt. Wichtig wäre dafür ein überproportionales Gewinnwachstum. Steigende Margen wären entscheidend. Gerade aufgrund des Plattform-Geschäftsmodells wäre es jedoch langfristig möglich, bei steigenden Erlösen auch steigende Gewinne einzufahren.

Das kommende Quartalszahlenwerk dürfte jedenfalls eine wichtige Antwort oder einen Vorgeschmack geben. Ein Gewinnwachstum in Höhe von 21,6 % bei der Etsy-Aktie ist natürlich kein Selbstläufer. Mit einem zweistelligen Umsatzwachstum, dem Skalieren des Geschäfts und einem deutlicheren Gewinnwachstum ist es möglich. Zumindest theoretisch.

Oder aber Investitionen …?

Es gibt für mich jedoch auch eine andere Perspektive: Das Management der Etsy-Aktie ist schließlich dafür bekannt, auch in das eigene Geschäft zu investieren. Vielleicht ist das eine potenzielle Belastung für die Gewinne und das Gewinnwachstum. Aber unternehmensorientiert wäre das natürlich die bessere oder längerfristige Entscheidung.

Insofern weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob die Etsy-Aktie bis zum Jahr 2024 auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 6,21 US-Dollar kommt. Mit Gewinnwachstum besteht die Chance. Je nach Mittelverwendung, Investitionen oder auch anderer Dinge kann es vielleicht auch nicht passieren. Aber: Selbst das wäre im Zweifel langfristig und unternehmensorientiert voraussichtlich eine gute Entscheidung. Trotzdem kann es perspektivisch wichtig bei den neuen Zahlen sein, mit welchen Gewinnzielen das Management für das neue Geschäftsjahr 2022 rechnet.

Der Artikel Kann die Etsy-Aktie den Gewinn je Aktie bis 2024 auf 6,21 US-Dollar steigern? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitz Aktien von Etsy. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy.

Motley Fool Deutschland 2022