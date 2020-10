Kann Disney Netflix im Streaming einholen?

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Der aktivistische Investor Dan Loeb hat einen kühnen Plan für Walt Disney (WKN:855686).

Der Gründer des Hedgefonds Third Point schickte einen Brief an Disney-CEO Bob Chapek, in dem er ihn aufforderte, die Dividende zu streichen und die rund 3 Milliarden US-Dollar, die das Unternehmen dafür ausgibt, in den Ausbau seines Streaming-Dienstes Disney+ umzuverteilen.

Loeb argumentierte, dass dieser Plan es dem Unterhaltungsgiganten ermöglichen würde, seine Ausgaben für Inhalte für Disney+ zu verdoppeln und damit Wert für die Aktionäre zu schaffen. Loeb sagte, er glaube, dass Disney+ Netflix (WKN:552484) in ein paar Jahren überholen könne, wenn das Unternehmen genug in die Plattform investiere.

„Eine sinnvolle Beschleunigung der Ausgaben für DTC-Inhalte wird die Kluft zwischen Disney und seinen traditionellen Medienkonkurrenten – AT&T’s WarnerMedia, Discovery, ViacomCBS, Comcasts NBCUniversal und Fox – weiter vertiefen, von denen keiner die finanziellen Möglichkeiten hat, einen solch kühnen Plan umzusetzen“, sagte Loeb.

Wie andere Disney-Investoren blickt Loeb wahrscheinlich neidisch auf die Bewertung von Netflix. In diesem Zusammenhang hat Netflix jetzt eine höhere Marktkapitalisierung als Disney, auch wenn es für den reinen Streamer keine Gegenstücke zu Disneys Themenparks und Resorts, seinem Filmstudio-Geschäft, seinem geistigen Eigentum, einschließlich der Marvel- und Star Wars-Franchises, und seinen Kabel- und Mediennetzwerken wie ESPN und ABC gibt.

Disney+ ist ein Gigant

Im Bereich der Streaming-Dienste scheint Disney+ die größte Bedrohung für Netflix zu sein. Als es im November letzten Jahres eingeführt wurde, sagte das Management von Disney, man rechne damit, dass es bis 2024 weltweit 60 bis 90 Millionen Abonnenten erreichen werde; die Marke von 60 Millionen Abonnenten wurde bereits überschritten.

Gespickt mit familienfreundlichen Inhalten von Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic und einer Bibliothek von Disney-Klassikern hat Disney+ Zuschauer aus der ganzen Welt angezogen, und diese Abonnentenzahlen wurden durch die Partnerschaften mit Telekommunikationsanbietern wie Verizon gesteigert. Die Ausgaben von Disney für Originalinhalte waren jedoch relativ gering: Das Unternehmen sagte letztes Jahr, dass es plant, dieses Jahr 1 Milliarde US-Dollar für Originalinhalte auszugeben und diese jährlichen Ausgaben bis 2024 auf 2,5 Milliarden US-Dollar zu erhöhen.

Netflix hingegen gab im vergangenen Jahr 14 Milliarden US-Dollar für Originalinhalte aus und wollte im Jahr 2020 mehr ausgeben, bevor die Pandemie seinen Produktionsplan unterbrach.

Das Dilemma

Im Gegensatz zu Netflix, einem reinen Streamer, muss Disney die Bedürfnisse mehrerer Unternehmen in Einklang bringen – und Disney+ ist neben Hulu und ESPN+ nur einer seiner drei Streaming-Dienste. Das Unternehmen hat mit dem Start von Disney+ so lange gewartet, unter anderem weil es von ABC, ESPN und dem Disney-Kanal sowie von den Kasseneinnahmen Rekordgewinne verbuchen konnte. Der Streaming-Dienst untergräbt diese Unternehmen direkt, indem er dazu ermutigt, das Kabelfernsehen zu kündigen und einen einfachen Zugang zu Disney-Unterhaltung bietet, bei der die Verbraucher nicht gezwungen sind, sich die neuesten Filme im Kino anzusehen.

Im letzten Geschäftsjahr von Disney entfiel die Hälfte des Betriebsgewinns, d.h. 7,5 Milliarden US-Dollar, auf das Segment der Mediennetzwerke. Das Streaming-Geschäft hingegen verbrennt nach wie vor Milliarden. In den ersten drei Quartalen des Steuerjahres 2020 hat das Unternehmen 2,2 Milliarden US-Dollar im Direktkunden- und internationalen Segment verloren.

Die Coronavirus-Pandemie hat das Kräfteverhältnis in den Geschäftssegmenten von Disney verändert, indem sie Disney+ und seine anderen Streaming-Dienste begünstigt und gleichzeitig Unternehmen wie seine Themenparks und Kinofilme geschädigt hat. Angesichts der Herausforderungen, vor denen Disney jetzt steht, ist es für das Unternehmen sinnvoll, die Investitionen in Disney+ zu verstärken, wenn man sein Wachstumspotenzial und seine Leistungsfähigkeit während der Pandemie berücksichtigt. Allerdings wird es nicht einfach sein, ein weiteres Netflix zu werden.

Kann es Netflix übertreffen?

Der globale Streaming-Markt bietet noch viel Wachstumspotenzial, da die Internet-Konnektivität und die Mobilfunktechnologie in den Entwicklungsländern immer besser werden und immer mehr Verbraucher ihr Kabelfernsehen kündigen. Netflix hat bereits fast 200 Millionen Abonnenten weltweit und liegt damit immer noch weit vor Disney+, aber es ist schwer, ein Unternehmen zu ignorieren, das in weniger als einem Jahr 60 Millionen Abonnenten angezogen hat.

Wird Disney den Rat von Loeb befolgen? Selbst Disney kann nicht über Nacht ein weiteres Netflix aufbauen. Netflix hat Partnerschaften mit wichtigen Schöpfern wie Ryan Murphy und Shonda Rhimes geschlossen, populäre Shows etabliert, die über mehrere Spielzeiten hinweg ein Publikum aufgebaut haben, und verfügt über ein lokalsprachiges Programm, das auf Märkte von der Türkei bis Südkorea ausgerichtet ist. Netflix entwickelt seit fast einem Jahrzehnt Eigenproduktionen und hat im vergangenen Jahr 371 Originalserien und -filme veröffentlicht. Das ist mehr als die gesamte US-Fernsehindustrie im Jahr 2005 produziert hat.

Dies ist zum Teil der Aufwärtsspirale zu verdanken, die das Unternehmen durch seinen riesigen Abonnentenstamm geschaffen hat, der es ihm ermöglicht, mehr für Inhalte auszugeben als jeder seiner Konkurrenten. Dieser konstante Nachschub an neuen Inhalten sorgt dafür, dass ihre bisherigen Abonnenten zufrieden sind (und weniger wahrscheinlich kündigen), und ermöglicht es auch, neue Abonnenten zu gewinnen.

Mit seinem starken Markenwert und seinem beeindruckenden geistigen Eigentum könnte Disney, wenn es sich entschließen würde, 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr für Originalinhalte für Disney+ auszugeben, vielleicht irgendwann zu Netflix aufschließen, aber dazu müsste es im Streaming-Geschäft Verluste in Milliardenhöhe hinnehmen, und das macht für das gesamte Unternehmen keinen Sinn, zumal eine Förderung von Disney+ die Gewinne aus seinen Mediennetzwerken kannibalisieren würde. Angesichts der Tatsache, dass das Unternehmen für den Streaming-Dienst nur 6,99 US-Dollar pro Monat verlangt, könnte eine Preiserhöhung eine Option sein.

Die Content-Ausgaben bei Disney+ moderat zu erhöhen, scheint im derzeitigen Umfeld der richtige Schritt zu sein, aber Disney wird niemals die Art von Bewertung rechtfertigen, die Netflix erhält. Damit die Disney-Aktien zu neuen Höhen aufbrechen können, muss das Unternehmen seine Altunternehmen wie seine Freizeitparks wieder auf die Beine bringen, und das kann erst geschehen, wenn die Pandemie vorüber ist. Wenn Disney+ jedoch weiter wächst und wenn auch die anderen Unternehmen zu ihren historischen Renditesniveaus zurückkehren können, wird die Aktie in der derzeitigen Preisspanne wie ein Schnäppchen aussehen. Loeb hat Recht, dass es hier einen versteckten Wert gibt.

The post Kann Disney Netflix im Streaming einholen? appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Ist das die „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming. Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben.

Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Gaming-Industrie steht vor einem neuen Schub – Das ist unsere Top-Empfehlung“ jetzt an!



Dieser Artikel wurde von Jeremy Bowman auf Englisch verfasst und am 10.10.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Jeremy Bowman besitzt Aktien von Netflix und Walt Disney. The Motley Fool besitzt Aktien von Netflix und Walt Disney und empfiehlt sie. The Motley Fool empfiehlt Verizon Communications und empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2021 $60 Calls auf Walt Disney und Short Oktober 2020 $125 Calls auf Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2020