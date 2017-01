Kann Daimler mit Mercedes die Welt EROBERN?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

ständig neue Meldungen über Rekordverkäufe ließen es schon erahnen, doch jetzt gibt es auch die letzte Gewissheit. Im Jahr 2016 konnte die Daimler-Tochter Mercedes-Benz mehr Fahrzeuge als jemals zuvor verkaufen. Insgesamt 2,08 Millionen Autos wechselten im letzten Jahr den Besitzer, was einem satten Plus von 11,3 Prozent entspricht. Laut Daimler-Chef Dieter Zetsche handelt es sich jetzt schon um das sechste Rekordjahr in Folge und die Geschäfte liefen auch bei Smart hervorragend.

Einsame Spitze im Premiumsegment?

Daimler gab mit den guten Nachrichten auch gleich bekannt, jetzt der absatzstärkste Premiumhersteller weltweit zu sein. Audi konnten die Stuttgarter tatsächlich schon hinter sich lassen, allerdings stehen die Zahlen des Konkurrenten BMW noch aus. Sollten auch die Bayern nicht mithalten können, wäre das ein phänomenaler Erfolg von Daimler. Zwar war die Marktführung im Premium-Segment schon fest eingeplant, allerdings erst für das Jahr 2020. Ein solch ehrgeiziges Ziel vier Jahre früher zu erreichen hinterlässt einen guten Eindruck. Zu verdanken hat Daimler seine letzten Erfolge vor allem dem chinesischen Markt, wo die Nachfrage im letzten Jahr regelrecht explodierte.

