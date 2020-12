Kann CureVac die Konkurrenz einholen?

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigten sich unsere Autoren in ihren Analysen mit der Aktie von CureVac. Ihre Erkenntnisse im Überblick:

Der Stand! Bei CureVac wird zwar fleißig an einem Corona-Impfstoff gearbeitet – doch die Konkurrenz ist dem Unternehmen um viele Nasenlängen voraus. Die Entwicklung! Trotz der Arbeit an einem durchaus aussichtsreichen Coroina-Impfstoff ging es bei CureVac in den letzten Wochen immer weiter nach unten. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!