Kann China UnionPay Alipay von Alibaba und WeChat Pay von Tencent schlagen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tencent Holdings":

China UnionPay, auch bekannt als CUP, dominierte ursprünglich alle Zahlungen in China. Das Unternehmen war aufgrund seines Zentralbankmandats praktisch ein staatlich unterstütztes Monopol auf dem chinesischen Markt für den elektronischen Zahlungsverkehr. Für jedes andere Unternehmen war es fast unmöglich, im Wettbewerb zu bestehen.

Im Jahr 2019 dominiert CUP nicht mehr den Zahlungsverkehr in China, da es zu langsam in den lukrativen Bereich der mobilen Zahlungen einstieg. CUP führte Ende 2017 seine mobile Zahlungslösung QuickPass ein, während Alipay 2009 seine mobile Zahlungslösung auf den Markt brachte, WeChat Pay folgte im Jahr 2013.

Der Fehler von CUP ermöglichte es WeChat Pay von Tencent Holdings Limited (WKN:A1138D) und Alipay der Alibaba Group (WKN:A117ME), im Wesentlichen ein Duopol in diesem boomenden Segment zu bilden, das 2018 Gesamttransaktionen in Höhe von 277,39 Billionen RMB (41,51 Billionen US-Dollar) umfasste. Gemeinsam haben Alipay und WeChat Pay in China einen Marktanteil von über 90 % bei mobilen Zahlungen.

Verständlicherweise will CUP einen Teil seiner verlorenen Position zurückgewinnen und der dritte Akteur im lukrativen chinesischen Mobilfunkzahlungssektor sein. Die mobile Zahlungs-App QuickPass wächst, da die Gesamtzahl der registrierten Nutzer von 100 Mio. Ende November auf 160 Mio. gestiegen ist. Das Unternehmen hofft, im Jahr 2020 über 400 Mio. registrierte Nutzer zu erreichen. Die Frage ist, kann CUP sein Ziel erreichen?

Dutzende von Milliarden für Alibaba und Tencent stehen auf dem Spiel

Sollte CUP einen bedeutenden Marktanteil gewinnen, könnte das zu Problemen bei den Aktienkursen von Alibaba und Tencent führen. Alipay ist eine Menge wert. Alibaba besaß 33 % der Anteile an Alipays Muttergesellschaft Ant Financial, bevor sie weitere 14 Mrd. US-Dollar zu einem geschätzten Wert von 150 Mrd. US-Dollar im Jahr 2018 wuchs. Unter der Annahme, dass Alibaba nun rund 30 % der Anteile an Ant Financial hält, beläuft sich der Anteil des E-Commerce-Unternehmens allein auf rund 45 Mrd. US-Dollar.

Da der Marktanteil von WeChat Pay im Bereich Mobile Payment 38,9 % beträgt (gegenüber 53,8 % von Alipay Ende 2018), dürfte auch Tencents mobile Zahlungsapp Dutzende von Milliarden betragen. Wenn CUP 20 oder 30 % Marktanteil gewinnen würde, könnten die eigenen Bewertungen von Alipay und WeChat Pay leiden.

Marktkräfte oder Wünsche der Regulierungsbehörden?

Wenn der Markt entscheiden sollte, scheint es, dass CUP viel Arbeit vor sich hat, um genügend Marktanteile zu gewinnen. So beeindruckend die registrierten Nutzerzahlen auch sein mögen, der QuickPass von CUP hat nicht das Engagement von Alipay. Von den 160 Mio. registrierten Nutzern von QuickPass nutzen es rund 18 Mio. täglich. Im Vergleich dazu nutzen rund 320 Mio. Menschen Alipay täglich.

Auch der Komfort, WeChat zu nutzen und gleichzeitig zu bezahlen, ist einfach zu groß. Der durchschnittliche Chinese verbringt über eine Stunde pro Tag mit WeChat und dieses mobile Ökosystem kommt WeChat Pay eindeutig zugute. Ebenso verwenden zu viele Menschen bereits Alipay und Gewohnheiten sind schwer zu ändern.

Der Markt für mobile Zahlungen ist bereits ein Duopol und es gibt nicht mehr so viele „neue“ Kunden zu gewinnen. Viele Analysten glauben, dass der chinesische Markt für mobile Zahlungen nahezu gesättigt ist und Anbieter von mobilen Zahlungsdiensten zusätzliche Mehrwertdienste wie Versicherungen, Kredite oder Vermögensverwaltung anbieten müssen, um das Wachstum aufrechtzuerhalten.

Wenn die chinesische Regierung will, dass QuickPass von CUP ein dritter Akteur im Bereich des mobilen Zahlungsverkehrs wird, könnte das aufgrund des Einflusses der Regierung geschehen. Möglicherweise könnte es Händler dazu bringen, es zu akzeptieren und die Menschen aufzufordern, es zu benutzen.

Foolisches Fazit

Dass die Regulierungsbehörden jedoch Richtlinien erlassen werden, die QuickPass begünstigen, scheint unwahrscheinlich. Die chinesische Regierung hat nicht viel zu gewinnen, wenn sie einen dritten Akteur auf dem Markt für mobile Zahlungen hat, und bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass sie sich auf dieses Szenario zubewegen. Das Duopol der mobilen Zahlungen von Alipay und WeChat Pay scheint vorerst sicher zu sein, aber es ist definitiv etwas, das die Investoren genau beobachten sollten.

54 Investmenttipps von den besten Investoren der Welt Zugegeben, wir sind etwas voreingenommen, wenn wir behaupten, dass die Investoren und Analysten unserer Motley Fool Niederlassungen auf der ganzen Welt zu den Besten gehören. Aber zumindest haben wir es mit ihrer Hilfe geschafft, den Markt konsistent zu schlagen. Jetzt haben wir unsere besten Leute weltweit nach ihren Tipps gefragt, wie jeder ein besserer Investor werden kann. In unserem neuesten, kostenlosen Sonderbericht erfährst du ihre Antworten. Klick hier, um deinen einfachen Zugang zu diesem Bericht zu erhalten.



Eine Version des Artikels erschien ursprünglich auf unserer Fool Asia-Seite. Für weitere Informationen wie diese, besuche bitte Fool.hk.en.

Dieser Artikel wurde auf Englisch verfasst und am 13.07.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Tencent Holdings.

Motley Fool Deutschland 2019