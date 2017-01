Kann Bombardier die angekündigten Kosteneinsparungen durchzusetzen?

Liebe Leser,

Bombardier versucht mit allen Mitteln, die angekündigten Kosteneinsparungen durchzusetzen. Die Umstrukturierung zeigt erste Wirkung. Der Verlust nach den ersten 9 Monaten wurde auf 722 Mio $ begrenzt. Im Vorjahr musste noch ein negatives Ergebnis von 4,66 Mrd $ verbucht werden. Der Umsatz ist nach wie vor rückläufig und gab um 10% auf 11,96 Mrd $ nach. Die zivile Luftfahrt konnte als einzige Sparte ein Umsatzplus verzeichnen. Das Geschäft mit Businessjets, der Raumfahrt und dem Transportwesen spielten weniger Erlöse ein.

Um der schwachen Nachfrage entgegenzusteuern, wird die Konzernstruktur umgebaut. Primär sollen Einsparungen durch massiven Stellenabbau erreicht werden. Bis 2018 sollen weltweit 7.500 Stellen gestrichen werden. Alleine 2.500 davon im deutschen Henningsdorf. Einsparungen im Personalbereich beeinflussen die Gewinnentwicklung kurzfristig positiv. Langfristig führt ein Know-how-Abbau jedoch zu fundamentalen Problemen. Die Verluste nagen weiter an der Eigenkapitalausstattung, die bereits negativ ist.

Die kanadische Regierung musste finanzielle Unterstützung leisten, um die Solvenz des führenden Bahntechnikanbieters sicherzustellen. In der Zwischenzeit konnten neue Großaufträge an Land gezogen werden. SNCF, die staatliche Eisenbahngesellschaft Frankreichs, bestellte 52 weitere Nahverkehrszüge. Ebenso wurden zuletzt in der Heimatstadt Montreal Erfolge verzeichnet.

