Kann BioNTech den Aufschwung mit ins neue Jahr nehmen?

Der Aktie des Biotech-Unternehmens BioNTech wäre es auf jeden Fall zu wünschen, dass man die aktuell sehr gute Anlegerstimmung mit uns neue Jahr nehmen kann. In den Tagen vor dem Jahreswechsel hatte die Aktie des Mainzer Unternehmens ordentlich mit Kursverlusten zu kämpfen, konnte aber zum Jahresabschluss nochmal einen kleinen Hype mitnehmen!

BioNTech wird mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem enormen Zuwachs in das Jahr starten. Also sollte man sich schnell in Stellung bringen, um die großen Gewinne mitnehmen zu können und vom Aufschwung zu profitieren. Also schnell noch einen Großeinkauf dieser Aktie tätigen, bevor das Wertpapier so richtig durch die Decke gehen kann! Das wird schon bald der Fall sein!

Vor dem Jahreswechsel konnte sich BioNTech also nochmal aus der Abwärtsspirale befreien. Nun sollte man in der Mainzer Konzernzentrale alles daran setzen, den Schwung auch mitzunehmen und im neuen Jahr Erfolge feiern zu können. BioNTech hat riesiges Potenzial und kann auch weiterhin Kurssprünge wie am vorletzten Jahrestag feiern! Dort ging es um mehr als einen Prozent nach oben!

