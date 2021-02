Kann die Baozun-Aktie dich zum Millionär machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Baozun ADR":

Die Baozun-Aktie (WKN: A14S55) hat in letzter Zeit mächtig Momentum aufgebaut. Seit Jahresanfang beträgt die Performance bei dieser moderaten E-Commerce-Wachstumsgeschichte über 50 %. Eine Übernahme durch einen weiteren E-Commerce-Dienstleister hat die Initialzündung für die Aktie geliefert.

Eine andere Frage könnte jetzt jedoch die folgende sein: Kann die Baozun-Aktie dich womöglich noch zum Millionär machen? Ein Blick auf die fundamentale Bewertung und das, was dazu nötig wäre, dürfte durchaus hilfreich sein.

Baozun-Aktie: Die Bewertung im Blick

Eines können wir im Moment jedenfalls sagen: Die fundamentale Bewertung hinter der Baozun-Aktie ist nicht zu teuer, um ein Millionärs-Macher-Potenzial zu besitzen. Wobei natürlich auch der Einsatz stimmen müsste. Zwei Faktoren, die du teilweise selbst in der Hand hast.

Aber zurück zur Bewertung: Mit Blick auf die aktuelle Marktkapitalisierung von 4 Mrd. US-Dollar erkennen wir jedenfalls ein Unternehmen, das derzeit so gerade zwischen Small- und Mid-Cap rangiert. Eine günstige Ausgangslage im Megatrend E-Commerce könnte daher durchaus vorhanden sein.

Spannend wird mit Sicherheit der Blick auf das kommende Quartalszahlenwerk im vierten Quartal. Für den Moment sehen wir jedoch eine Aktie, die im dritten Quartal auf einen Umsatz von ca. 270 Mio. US-Dollar gekommen ist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis läge entsprechend unter 4. Das könnte noch preiswert sein. Wobei das Umsatzwachstum zuletzt mit ca. 22 % noch vergleichsweise moderat gewesen ist.

Millionärs-Macher? Das wäre notwendig!

Damit die Baozun-Aktie entsprechend zu einem Millionärs-Macher werden kann, müsste vermutlich eines passieren: Das Wachstum muss bedeutend zünden. Oder, anders ausgedrückt: Die Aktie von Baozun müsste auf den Spuren Shopifys wandeln, um auch größentechnisch aufzuholen. Das Potenzial könnte jedenfalls jetzt vorhanden sein. Es gilt jedoch auch einige Unterschiede zu würdigen.

Grundsätzlich könnte die Baozun-Aktie mit der Übernahme von Full Jet Limited weitere Marktanteile im E-Commerce auf sich vereinen. Auch COVID-19 und die Digitalisierung könnten mehr Händler ins Internet führen. Mit den Shoplösungen dieses E-Commerce-Dienstleisters ist das einfacher möglich. Ein natürliches Wachstumspotenzial ist daher durchaus vorhanden. Vielleicht auch jetzt für einen Kick-Off. Wobei es bis zu einem Umsatzwachstum von fast 100 %, wie zuletzt bei Shopify, noch ein weiter Weg ist.

Die Baozun-Aktie kämpft im chinesischen Markt auch mit größerer Konkurrenz, der E-Commerce ist hier noch konzentrierter. Allerdings besitzt der Underdog die einmalige Chance, ein Ökosystem aus vielen kleinen Händlern zu errichten. Das könnte die Vision sein, die hier langfristig zum Erfolg führt.

Baozun-Aktie: Potenzial auf jeden Fall vorhanden!

Ob die Baozun-Aktie dich zu einem Millionär machen kann, sei für den Moment einfach mal dahingestellt. Ich sehe jedenfalls eine Wachstumsgeschichte, die gerade jetzt möglicherweise an Fahrt aufnimmt. Und sei es bloß durch anorganisches Wachstum. Trotzdem: Die junge, dynamische Ausgangslage könnte für Potenzial sprechen. Darüber könnten Foolishe Investoren vielleicht einmal nachdenken.

