Kann BYD in Argentinien punkten?

letzte Woche beschäftigten die Nachrichten zu BYD die Gemüter der Anleger. Gab es hier doch ganz hervorragende Neuigkeiten zu verkünden, denn BYD hat den Zuschlag erhalten, 50 Elektrobusse nach Argentinien zu liefern. Mit Potential für weitere Aufträge. Wird dieser Plan so aufgehen?

Busse für Argentinien! Erst am vergangenen Wochenende ließ BYD verlauten, 50 Elektrobusse nach Argentinien liefern zu wollen. Nur wenige Tage zuvor war bekannt geworden, dass die argentinischen Behörden eine offizielle Empfehlung für die BYD-Busse ausgesprochen hatten und nun scheint der Deal perfekt.

Stolzes Auftragsvolumen! Auch wenn eine endgültige Entscheidung und eine Bestätigung aus Argentinien selbst letzte Woche noch nicht vorlag, so scheint doch ziemlich sicher, dass im Rahmen des Auftrages 50 Busse in das südamerikanische Land geliefert werden sollen. Dabei beläuft sich das Auftragsvolumen auf knapp 33 Millionen Euro.

Mit Performance überzeugen! Die 50 Elektrobusse sollen bei einem Pilotprojekt zum Einsatz kommen, welches die Bürger für die Elektromobilität begeistern soll. So sollen gerade in großen Städten deren Vorteile präsentiert werden und wenn das Projekt Anklang findet, könnten bald noch mehr Busse folgen.

Gute Aussichten für BYD sind das allemal und es sind sogar schon neue Produktionstätten in Südamerika geplant, was ein langfristiges Interesse an Geschäften mit Südamerika erkennen lässt. Wird BYD seine Pläne so umsetzen können? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

