Kann BASF dem Allzeithoch näher kommen?

in der letzten Woche stockte den Anlegern von BASF, dem in Ludwigshafen am Rhein ansässigen Konzern, sicher der Atem. Denn die Kurzanalyse von Clemens von Baajien vom 6. Februar hat gezeigt, dass das Unternehmen dem Allzeithoch sehr nahe kommt. Wie wird es hier nun weitergehen?

Konstante Gewinne! Das ist es, was den deutschen Chemiegiganten auszeichnet, denn er hat bei Anlegern im letzten Jahr für konstante Gewinne gesorgt. Bereits seit Anfang 2016 befindet sich BASF nun in einem stetigen Aufwärtstrend. Lediglich der Bilanzgewinn von Q2 auf Q3 2016 ging leicht zurück.

Die letzte Woche! Derzeit stellt sich die Frage, ob BASF weiterhin ein deutscher Bluechip bleiben kann und in seiner Analyse vom 6. Februar hat Clemens von Baajien den tagesaktuellen Aktienkurs bei 88,89 EUR notiert, mit dem Hinweis, dass es seit dem letzten Handelstag -0,73% nach unten ging.

Keine Gefahr einer Trendwende! Bei der technischen Analyse des gleitenden Durchschnitts zeigte sich dann, dass sich die Aktie, obwohl sich der Kurs in den Tagen vorher leicht nach unten bewegt hatte, im Trend aber immer weiter stetig nach oben bewegt. Es kann also davon ausgegangen werden, dass man hier vor einer plötzlichen Trendwende relativ sicher ist.

Bei BASF wird jetzt die weitere positive Entwicklung vor allem durch neue Produkte, Kunden und Fertigungsanlagen in Asien festgemacht und es wird sich zeigen, ob das Unternehmen auch weiterhin eine gute Performance abliefern kann.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

