Kann Apple die Kunden überzeugen, für die Nachrichten zu bezahlen?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple (WKN:865985) plant laut Bloomberg in naher Zukunft einen Premium-Newsdienst auf Abonnementbasis einzuführen. Apple wird Berichten zufolge Texture, eine kürzlich erworbene digitale Zeitschriften-Abonnement-App, in die Apple News-App als Grundlage für den neuen Service integrieren.

Zuvor stellte Apple Zeitschriften und Zeitungen über die Newsstand-App bereit, die 2015 durch Apple News ersetzt wurde. Die Abonnements wurden jedoch nur auf individueller Basis angeboten. Mit Texture können die Nutzer jedoch über 200 Magazine für 9,99 US-Dollar pro Monat abonnieren.

Wenn Apple das Geschäftsmodell von Texture auf Apple News anwendet, könnte das Unternehmen einen neuen Strom von wiederkehrenden Einnahmen generieren, ähnlich wie Apple Music, das ebenfalls 9,99 US-Dollar pro Monat kostet. Der Analyst von Macquarie Research, Ben Schachter, hat jedoch kürzlich vorgeschlagen, dass Apple Music, wie viele Konkurrenten des Dienstes, wahrscheinlich nicht profitabel ist.

Der Umsatz im Bereich Services – der auch Apple Pay, AppleCare, iTunes, iCloud und andere Services umfasst – stieg im letzten Quartal um 18 % pro Jahr und machte 10 % des Umsatzes von Apple aus. Dennoch bezweifeln einige Analysten, dass eine abonnementbasierte Apple News-Plattform jemals so wichtig sein wird wie Apple Music.

Gene Munster, ein ehemaliger Apple-Analyst und Mitbegründer von Loup Ventures, sagte Bloomberg: „Die Leute zahlen für Musik, sie bezahlen für Video, und die meisten Nachrichtendienste werden werbefinanziert. Wenn Apple dies als ein ähnliches Unternehmen wie Texture einführt, werden sie wahrscheinlich nicht viele Abonnenten haben.“ Munster mag Recht haben, aber wenn genug Leute für Apple News bezahlen, könnte es die Idee der werbefinanzierten Nachrichten auf den Kopf stellen.

Warum die Leute aufgehört haben, für Nachrichten zu bezahlen

Das Wachstum des Internets und die damit verbundene Online-Migration der Nachrichten, bedeuteten das Ende vieler Printmagazine und Zeitungen und zwangen die Überlebenden, sich stark auf Werbeeinnahmen zu verlassen. Die Verlage brauchten mehr Traffic, um mehr Werbeeinnahmen zu generieren, sodass sie sich auch auf die Themen verlagerten, die mehr Besucher anziehen.

Solide Zeitungen wie The New York Times (WKN:857534) haben sich erfolgreich auf ein digitales Abonnementmodell umgestellt und gleichzeitig ihre Abhängigkeit von Auflagen und Anzeigen reduziert. Die Abonnement-Einnahmen der NYT stiegen jährlich um 15 % und machten im vergangenen Jahr 60 % des Umsatzes aus, was einen Rückgang der Werbeeinnahmen um 4 % ausglich und den Gesamtumsatz um 8 % steigerte. Das Betriebsergebnis stieg ebenfalls um 11 %. Leider ist es vielen Zeitungen nicht gelungen, den Übergang zu bezahlten Abonnements zu vollziehen.

Inzwischen ist Alphabets (WKN:A14Y6F) Google zu einem massiven Nachrichtenaggregator geworden, während Facebook (WKN:A1JWVX) es den Nutzern auch ermöglicht, Nachrichten miteinander zu teilen. Diese Verschiebung ermöglichte es den Lesern, Geschichten herauszufiltern, die sie nicht lesen wollten, und half ihnen, Nachrichten als „kostenlosen“ Service zu betrachten.

Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage des Pew Research Center erhalten 45 % der amerikanischen Erwachsenen ihre Nachrichten von Facebook. Weitere 18 % erhalten ihre Nachrichten von Googles YouTube, was technisch gesehen das zweitgrößte soziale Netzwerk der Welt nach Facebook ist.

Warum es immer noch Hoffnung gibt

Trotz dieser Herausforderungen gibt es immer noch Hoffnung, dass Apple News zahlende Abonnenten gewinnt. Letztes Jahr fand das Media Insight Project – eine Zusammenarbeit zwischen dem American Press Institute und dem Associated Press NORC Center for Public Affairs Research – heraus, dass 53 % der amerikanischen Erwachsenen „Nachrichten in irgendeiner Form abonnieren“ (ohne Kabelfernsehen) und 54 % dieser Gruppe eine Zeitung in gedruckter oder digitaler Form abonnieren.

26 % der Nicht-Abonnenten, die eine Quelle kostenlos nutzen, „könnten anfangen, dafür zu bezahlen“. Daher könnte es vielleicht nicht so schwierig sein, die Amerikaner für eine digitale Version von Zeitschriften oder Zeitungen bezahlen zu lassen, wie es scheint.

Wenn es ein Technologieunternehmen gibt, das Kunden davon überzeugen kann, für Dienstleistungen zu bezahlen, dann ist es Apple. Viele Kritiker behaupteten, dass Apple Music nicht so viele zahlende Nutzer anziehen würde, aber der Service überstieg Anfang des Jahres 36 Millionen zahlende Abonnenten.

Wie viel würden Apple News kosten?

Vor der Übernahme durch Apple war Texture Eigentum der Verlage Condé Nast, Hearst, Meredith, Rogers Media und KKR. Diese Verlage haben die digitalen Versionen der Magazine gebündelt und haben sie über Texture für 10 US-Dollar pro Monat angeboten.

Es könnte für Apple schwieriger sein, große Zeitungen zu diesem Angebot hinzuzufügen und einen Gewinn zu erwirtschaften, obwohl das Unternehmen den Dienst als werbeträchtiges Verlustgeschäft wie Apple Music nutzen könnte, um zuerst Marktanteile zu gewinnen. The New York Times berechnet derzeit 8 US-Dollar pro Monat für den digitalen Zugang, während das digitale Abonnement der Washington Post 10 US-Dollar kostet. Daher ist es zweifelhaft, dass diese Verlage den Nutzern von Apple News den vollen Zugang zu ihren digitalen Zeitungen für 10 US-Dollar pro Monat gewähren, zumal sie bereits ihre eigenen Apps anbieten.

Nichtsdestotrotz könnte Apple versuchen, Geschäfte mit diesen Zeitungen abzuschließen, um eine begrenzte Anzahl von Beiträgen pro Monat bereitzustellen. Wenn diese Gespräche scheitern, könnte Apple sie trotzdem a la carte in die Apple News App aufnehmen.

Apple hat nicht viel Spielraum, um höhere monatliche Gebühren für Nachrichten zu berechnen, und der Service würde wahrscheinlich auch für Apple nicht keinen großen Unterschied ausmachen wie Apple Music oder iCloud-Abonnements.

Nichtsdestotrotz sollten die Investoren diese Bemühungen verfolgen, um zu sehen, ob Apple – das sich durch die Förderung neuer Produkte und Dienstleistungen auszeichnet – die Menschen davon überzeugen kann, wieder für qualitativ hochwertige Nachrichten zu bezahlen.

Das einfache Geheimnis, die besten Aktien zu kaufen Wie Warren Buffett einmal sagte, musst du keinen IQ eines Genies haben, um ein großartiger Investor zu sein. Alles was du dafür brauchst ist einfache Mathematik, das Wissen auf welche Zahlen du schauen musst und etwas gesunden Menschenverstand. In unserem kostenlosen Spezialbericht "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" teilen wir 15 Bilanzkennzahlen mit dir, mit Hilfe derer du die Aktien mit den besten Zukunftsaussichten identifizieren kannst. Klick hier, um kostenlosen Zugang zu diesem Sonderbericht zu erhalten.



Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Alphabet (A-Aktien), Alphabet (C-Aktien), Apple und Facebook.

The Motley Fool hat folgende Optionen: Long Januar 2020 $150 Calls auf Apple, Short Januar 2020 $55 Calls auf Apple. The Motley Fool empfiehlt The New York Times.



Dieser Artikel von Leo Sun erschien am 19.04.18 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.