Kann die Allianz-Aktie 2022 300 Euro erreichen? (Es gäbe immerhin noch 3,2 % Dividendenrendite, mindestens!)

Die Allianz-Aktie (WKN: 840400) hat im Börsenjahr 2021 gerade so die Marke von 200 Euro gehalten, zumindest bis jetzt. Während ich diese Zeilen schreibe, notieren die Anteilsscheine auf einem Aktienkurs von 207,35 Euro. Da zwischen den Feiertagen der Handel oftmals ruhiger ist, werte ich das mal als positives Signal.

Allerdings ist der Blick nach vorne relevant: Dividende, Wachstum, Structured-Alpha-Affäre, all das bestimmt die Aussichten im neuen Börsenjahr 2022 für die Allianz-Aktie. Aber können die Anteilsscheine die Marke von 300 Euro überwinden? Foolishe Investoren blicken neben den fundamentalen Daten auch auf das Chance-Risiko-Verhältnis.

Allianz-Aktie: 300 Euro fundamental möglich?

Aber fangen wir bei dieser Fragestellung mit den fundamentalen Daten an, die bei der Allianz-Aktie für ein solches Szenario überaus relevant wären. Würde der DAX-Versicherer dieses Kursniveau erreichen, läge die Dividendenrendite bei mindestens 3,2 %. Wobei das der Wert ist, den eine erneut lediglich konstante Dividende von 9,60 Euro auf diesem Kursniveau bedeuten würde. Zu günstig oder zu teuer? Andere fundamentale Kennzahlen wären mit Sicherheit relevant.

Wenn wir von einem Ergebnis je Aktie in Höhe von ca. 18,90 Euro für 2021 ausgehen (das ist das 2019er-Niveau), so läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis in diesem Fall bei 15,9, was zugegebenermaßen eher moderat für einen zyklischen DAX-Versicherer wäre. Auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis läge mit ca. 1,46 auf einem leichten Premium-Niveau. Ein Selbstläufer ist ein solcher Aktienkursanstieg von ca. 44,7 % entsprechend nicht.

Mit einer signifikanten Dividendenerhöhung wäre einiges machbar. Das Management spricht gemäß neuer Dividendenpolitik von einem Wachstum von mindestens 5 % im Jahresvergleich. Eine bedeutendere Überraschung ist ein Vehikel, um den Aktienkurs in die Höhe zu katapultieren. Sowie auch die Aussicht auf ein insgesamt moderates Wachstum zwischen 5 bis 7 % p. a., das das Management gemäß mittelfristiger Prognose in Aussicht gestellt hat. Aber auch andere Schlagzeilen sind für einen Aktienkursanstieg der Allianz-Aktie über 300 Euro mit Sicherheit vonnöten.

Das Quäntchen mehr

Wenn Unsicherheit von der Allianz-Aktie entweichen würde, wäre ein Kursplus von 44,7 % möglich. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 223 Euro, was zeigt, dass ein gewisses Bewertungspotenzial aus dem Stegreif vorhanden ist. Zumal sich einiges Neues ergeben hat, etwa ein rasanteres prognostiziertes Ergebniswachstum zwischen 5 und 7 % in den kommenden drei Jahren.

Damit es dieses Quäntchen „mehr“ gibt, sollte es jedoch in 2022 Klarheit bezüglich der Structured-Alpha-Fonds und einem möglichen Schadensersatz geben. Sowohl was die Höhe angeht als auch die Tragweite dieses Kapitels. Gibt es hier eine Überraschung und in der Folge einen Fokus auf das operative Zahlenwerk, ist etwas mehr Premium zumindest denkbar.

Ob die Allianz-Aktie 2022 auf einen Aktienkurs von über 300 Euro klettert, das ist trotzdem eine andere Frage. Aber vielleicht an dieser Stelle eine andere Perspektive: Bis zum Jahr 2024 würde die Dividendenrendite gemäß der Wachstumsprognosen bei mindestens 3,7 % liegen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis wiederum bei 13,7. Für einen weiterhin wachsenden DAX-Konzern ist das zumindest mittelfristig eine attraktive Perspektive.

Der Artikel Kann die Allianz-Aktie 2022 300 Euro erreichen? (Es gäbe immerhin noch 3,2 % Dividendenrendite, mindestens!) ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien der Allianz. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021