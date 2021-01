Kann die Aktie von Tanger Factory Outlet Centers wieder zu 10 %+ Dividendenrendite zurückkehren?

Die Aktie von Tanger Factory Outlet Centers (WKN: 886676) hat erst kürzlich wieder einen Schritt getan, den viele Investoren wohl schmerzlich vermisst haben: eine Dividende angekündigt. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust hat ca. neun Monate keine Dividende ausgezahlt. COVID-19 hat den REIT schließlich etwas getroffen.

Mit Blick auf eine Quartalsdividende von 0,1775 US-Dollar und einem aktuellen Aktienkurs von 16,06 US-Dollar (26.01.2020, maßgeblich für alle Kurse und Kennzahlen) läge die Dividendenrendite im Moment jedoch bei lediglich 4,42 %. Das ist ein vergleichsweise geringer Wert … aber immerhin: eine Dividende. Zumal der Kursanstieg der Aktie dafür ebenfalls verantwortlich ist.

Eine spannende Frage dürfte jetzt jedoch sein: Wird Tanger Factory Outlet Centers auch mal wieder auf eine Dividendenrendite von über 10 % pro Jahr kommen? Das soll uns im Folgenden etwas näher interessieren.

Das wäre für Tanger Factory Outlet Centers nötig

Um auf eine Dividendenrendite von über 10 % pro Jahr zu kommen, müsste Tanger Factory Outlet Centers die eigene Dividende jedenfalls noch signifikant erhöhen. Auf Basis des aktuellen Aktienkurses müsste die Quartalsdividende bei knapp über 0,40 US-Dollar liegen. Durchaus ein hoher Wert.

Um das vorwegzunehmen: Selbst im Vorfeld ist dieser Wert nicht so hoch gewesen. Tanger Factory Outlet Centers hat vor der Kürzung eine Quartalsausschüttung in Höhe von 0,3575 US-Dollar an die Investoren ausgezahlt. Das heißt: Selbst wenn es zur Aufnahme der vorherigen Dividende kommen würde, läge die Dividendenrendite nicht bei über 10 % pro Jahr.

Eine weiterführende Frage ist jedoch, ob diese Dividende operativ leistbar wäre. Mit Blick auf die letzten Quartalszahlen können wir jedenfalls feststellen, dass der US-REIT auf Funds from Operations in Höhe von 0,44 US-Dollar je Aktie kommt. Das zeigt: Operativ wäre eine Dividendenrendite von 10 % möglich. Das Ausschüttungsverhältnis liegt gegenwärtig bei lediglich 40,3 %. Ein vergleichsweise geringer Wert, der noch Potenzial haben dürfte.

Ist eine solche Dividendenrendite wirklich möglich?

Wie wir mit Blick auf die aktuelle Ausgangslage jedoch feststellen können, zahlt das Management von Tanger Factory Outlet Centers vor allem aus einem Grund wieder eine solche Dividende aus: Um den REIT-Status nicht zu verlieren. Das heißt, hätten die Verantwortlichen die Wahl gehabt, wäre dieser Schritt möglicherweise nicht erfolgt. Oder vielleicht nicht jetzt.

Tanger Factory Outlet Centers kämpft zudem mit unsicheren Aussichten. E-Commerce und ein höherer Leerstand nach COVID-19 könnten ein Problem werden. Wobei dieser spezielle US-REIT trotzdem noch einen Standortvorteil hat: Die Shoppingcentern sind schließlich konzentrierte Einkaufsmöglichkeiten. Das könnte weiterhin attraktiv für Einzelhändler sein.

Foolishe Investoren können daher sehen: Ja, eine Dividendenrendite von über 10 % pro Jahr ist definitiv möglich. Allerdings wird das wohl noch etwas Zeit benötigen. Der US-REIT befindet sich weiterhin in einer schwierigen Phase. Eine baldige Steigerung auf über 10 % pro Jahr wird es vermutlich nicht so schnell geben.

Tanger Factory Outlet Centers: Jetzt ein Kauf?

Eine weiterführende Frage ist natürlich, ob Tanger Factory Outlet Centers jetzt ein Kauf sein könnte. Grundsätzlich gilt: Die Aktie besitzt ein Turnaround-Potenzial. Möglicherweise auch mit Blick auf die Dividende. Aber eben auch Risiken, das gilt es speziell in Zeiten von COVID-19 zu würdigen. Sowie auch mit Blick auf E-Commerce und die Gefahr eines höheren Leerstands.

