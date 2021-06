Kann die Aktie von General Mills die eigene Dividende dieses Jahr erneut erhöhen?

Weitere Suchergebnisse zu "General Mills":

Die Aktie von General Mills (WKN: 853862) hat ihre Investoren überrascht, als im letzten Jahr plötzlich erneut die Dividende angehoben worden ist. Das Management des US-amerikanischen Lebensmittelkonzerns hat zur Reduzierung der Schulden lange auf einen solchen Schritt verzichtet.

Allerdings kam zum Herbst hin die Wende: Die Aktie von General Mills zahlte ab diesem Zeitpunkt 0,51 US-Dollar je Aktie an die Investoren aus. Nach dem vorherigen Ausschüttungsniveau von 0,49 US-Dollar je Vierteljahr entspricht das einer Dividendenerhöhung von ca. 4 % im Jahresvergleich.

Möglicherweise könnte es bei General Mills auch in diesem Jahr eine weitere Erhöhung geben, die Erwartungshaltung jedenfalls könnte hoch sein. Riskieren wir daher einen Blick darauf, was dafür- und was dagegensprechen könnte. Und auf welches Fazit sich Foolishe Investoren einstellen müssen.

General Mills: Erneute moderate Dividendenerhöhung?

Grundsätzlich könnte es jedenfalls ein paar Gründe dafür geben, warum das Management von General Mills erneut moderat an der Dividende drehen könnte. Mit Blick auf die aktuellen Zahlen erkennen wir schließlich: Raum für weiteres Ausschüttungswachstum ist definitiv vorhanden.

Im dritten Quartal des abweichend verlaufenden Geschäftsjahres 2021 kam der US-amerikanische Lebensmittelkonzern schließlich auf ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,82 US-Dollar auf bereinigter Basis. Mit einem Ausschüttungsverhältnis von 62,2 % wäre daher weiterer Spielraum vorhanden. Zumal General Mills in Vorquartalen teilweise auf Ergebnisse je Aktie von deutlich über einem US-Dollar gekommen ist. Der Weg zu einer weiteren Dividendenerhöhung könnte daher frei sein.

Zumindest eine moderate Dividendenerhöhung könnte daher leistbar sein. Selbst wenn das Management auch in Zukunft auf die Wahrung der Konstanz der Auszahlungen achten möchte, dürften ein oder zwei US-Cent diese Ausgangslage nicht bedrohen. Die mehr als drei Jahrzehnte stets zumindest auf dem Vorjahresniveau befindlichen Ausschüttungen dürften sehr nachhaltig bleiben. Zumal es mit Tiernahrung und dem internationalen Nicht-US-Raum potenziell attraktive Wachstumsmärkte gibt.

Vielleicht aber auch nicht …

Foolishe Investoren sollten jedoch auch bedenken, dass es bei der Aktie von General Mills eben nicht nur die Dividende gibt. Die Reduktion der Schulden besitzt eine gewisse Priorität, wofür ein Anteil des freien Cashflows verwendet werden muss. Aber auch Investitionen in Wachstum und andere Dinge könnten wichtiger sein.

So hat der US-Konzern zuletzt beispielsweise die Tiernahrungs-Sparte von Tyson Foods übernommen. Ohne Zweifel ein wichtiger Schritt, um sich in diesem Wachstumsmarkt zu stärken. Allerdings möchte auch dieser Zukauf finanziert sein, was den Spielraum womöglich schmälert. Das Management hat außerdem angekündigt, zukünftig auch auf Aktienrückkäufe setzen zu wollen. Auch das könnte ein Grund dafür sein, warum Foolishe Investoren bei General Mills nicht zu gierig auf eine Dividendenerhöhung warten sollten.

Vielleicht könnte die Ausgangslage daher ausreichend sein, um erneut die Dividende von General Mills zu erhöhen. Falls nicht, solltest du nicht traurig sein. Das Management hat schließlich attraktive Wege gefunden, um die operative Basis auszubauen. Und womöglich bessere Renditen für Investoren generieren zu können.

