Kann die Aktie der Münchener Rück auf 10 % Dividendenrendite kommen?

Die Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) ist von 10 % Dividendenrendite weit entfernt. Momentan liegt der Wert bei ca. 4,5 %, was bedeutet: Es müsste mehr als eine Verdopplung der Dividende je Aktie geben, damit dieses Ziel erreichbar ist. Immerhin: Bei einem Ausschüttungsverhältnis von 52,5 % wäre das in der Theorie gar nicht so unrealistisch.

Wobei der Rückversicherer auf Zuverlässigkeit und Beständigkeit bei der Dividende setzt. Das heißt, dass die Münchener Rück nicht plötzlich und stark die Dividende je Aktie anheben würde. Für Einkommensinvestoren bedeutet das, dass das Management natürlich die richtigen Prioritäten setzt.

Aber ist es möglich, dass wir bei einem heutigen Einstandskurs auf 10 % Dividendenrendite kommen können? Für mich ist es nicht nur möglich, sondern sogar sehr wahrscheinlich. Wobei die Zeit das prägende Merkmal ist, im Zusammenspiel mit Dividendenwachstum und operativem Wachstum.

Münchener Rück: 10 % Dividendenrendite möglich?

Das Management der Münchener Rück kann eben nicht nur eine starke Dividende vorweisen, sondern auch eine moderat wachsende. Zwar nicht in jedem Jahr, aber in Summe in einem Mittelwert, der einem mittleren einstelligen Prozentbereich entspricht. Oder entsprach, wobei das Ziel für die mittelfristige Prognose höher ausfallen soll.

Rechnen wir herum, was in Zukunft realistisch ist. Beziehungsweise, unter welchen Prämissen 10 % Dividendenrendite möglich sein können. Wenn wir davon ausgehen, dass eine Investitionsthese in lediglich zehn Jahren mit 10 % Ausschüttungsrendite rechnet, so müsste das durchschnittliche Dividendenwachstum bei 8,3 % p. a. liegen. Ein Wert, der für mich über ein Jahrzehnt kaum möglich ist. Zwar wäre es drin, wenn das Management sukzessive das Ausschüttungsverhältnis mitsamt einem moderaten Wachstum erhöht. Auch das letzte Dividendenwachstum von über 12 % zeigt, dass in einzelnen Jahren stärkeres Dividendenwachstum möglich ist. Aber eben nicht über längere Zeiträume.

Über 15 Jahre benötigt die Münchener Rück für 10 % Dividendenwachstum hingegen 5,46 % Dividendenwachstum durchschnittlich p. a. Wenn wir sogar 20 Jahre Zeit mitbringen, reichen 4,1 %. Das wären zwei realistischere Werte, die für dieses Ziel ausreichend sein können. Aber blicken wir auf eine weitere Substanz, die dafür nötig wäre: Das operative Wachstum und die Frage, wo das herkommen soll.

Woher das operative Wachstum nehmen?

Die Aktie der Münchener Rück müsste ein beständiges Ergebniswachstum mitbringen, um 10 % Dividendenrendite mit moderatem Dividendenwachstum zu erzielen. Gerade über 15 oder womöglich sogar 20 Jahre ist das ein ambitionierteres Ziel. Glücklicherweise ist das Geschäft als Rückversicherer jedoch grundsätzlich zeitlos. Mit dem Bewusstsein für Wachstumsmärkte wie Cybersecurity oder Umweltrisiken ist das Management auf einem guten Weg, einen moderaten Wachstumskurs zu sichern.

Entscheidend sind in diesem Kontext außerdem Aktienrückkäufe. Wenn das Management konsequent 1 Mrd. Euro in die eigene Aktie investiert, so kann das pro Jahr die Summe ausstehender Aktien um fast 3 % p. a. verringern. Oder zu einem Ergebniswachstum je Aktie und einem möglichen Dividendenwachstum in gleicher Höhe beitragen.

Wir sehen daher: Ja, es ist möglich, dass die Aktie der Münchener Rück auf 10 % Dividendenrendite kommt. Es braucht lediglich Wachstum, Dividendenwachstum. Aber vor allem eine Menge Zeit.

