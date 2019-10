Kaninchen im Freigehege: An was Halter jetzt denken sollten

Wiesbaden (ots) - Kaninchen fühlen sich im Freigehege wohl. ImSommer und Winter benötigen sie besonderen Schutz. Jetzt ist es Zeit,das Außengehege für die nächste Saison noch tiergerechter zugestalten, informiert der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebee.V. (ZZF).Wer seine Kaninchen draußen hält, braucht im Sommer einenschattigen Standort mit Rückzugsmöglichkeiten. Denn den Kleinsäugernmacht Hitze zu schaffen. Sträucher und Bäume sind idealeSchattenspender. Die beste Pflanzzeit beginnt jetzt. Oktober bis Märzsind optimale Pflanzmonate. Voraussetzung: Der Boden ist nichtgefroren.Wer jetzt aktiv wird, benötigt frostunempfindliche Gewächse."Tierhalter sollten zudem ungiftige Pflanzen auswählen. DennKaninchen knabbern unter Umständen daran", warnt Kleinsäugerexpertinund ZZF-Vorstandsmitglied Katharina Engling. Auf Goldregen, einigeArten des Rhododendrons, Kirschlorbeer und Ginster sollte manbeispielsweise verzichten.Gesunde Kaninchen können den Winter problemlos draußen verbringen,müssen sich aber erst an die Gegebenheiten gewöhnen. "Die Tieresollten einen langsamen Temperaturprozess durchlaufen, damit sich ihrFell an die nach und nach kältere Umgebung anpasst und im Winterwirklichen Schutz bietet. Sobald die Temperatur nicht mehr unter 15Grad fällt, sollte man sie raussetzen", rät Engling.Neben genügend Auslauf brauchen Kaninchen einen wetterfestenBereich. Tierhalter können den Stall etwa mit Holz isolieren. AuchStyropor eignet sich als Dämmmaterial, muss aber so angebrachtwerden, dass die Tiere nicht daran knabbern können.Der Stall sollte großzügig mit saugfähiger, isolierender Einstreuausgepolstert werden. Regelmäßiges Ausmisten ist Pflicht. Außerdemmüssen Halter täglich kontrollieren, dass das Trinkwasser nichtzugefroren ist. Trinkflaschen sind ungeeignet, da die Tiere an denNippeln festfrieren können.Bei der Außenhaltung ist auf energiereiche Nahrung zu achten.Sinken die Temperaturen im Herbst, sollte man das Futter umstellen:"Im Fachhandel gibt es spezielle Futtermittel, die auf dieWinter-Outdoor-Haltung ausgerichtet sind", betont Engling.Pressefoto etc.: https://www.zzf.de/presse/meldungen.htmlKontakt:ZZF, Antje SchreiberTel. 0611 447553-14presse@zzf.deOriginal-Content von: Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF), übermittelt durch news aktuell