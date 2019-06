Kangmei Pharmaceutical: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Ross Stores":

An der Börse Shanghai notiert die Aktie Kangmei Pharmaceutical am 07.06.2019, 21:11 Uhr, mit dem Kurs von 3,41 CNH. Die Aktie der Kangmei Pharmaceutical wird dem Segment "Arzneimittel" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Kangmei Pharmaceutical auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Kangmei Pharmaceutical aktuell 0,7. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,79 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel". Kangmei Pharmaceutical bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Kangmei Pharmaceutical in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Kangmei Pharmaceutical wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Kangmei Pharmaceutical auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Sell" einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch zwei Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 0 Buy- und 2 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Sell" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Kangmei Pharmaceutical sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Sell" angemessen bewertet.