Kaneka vereinbart Lieferung aktiver pharmazeutischer Inhaltsstoffe für Avigan® Tabletten

Tokio (ots/PRNewswire) - Kaneka Corporation (Präsident: Minoru Tanaka) hat eine Vereinbarung mit FUJIFILM Corporation (Präsident: Kenji Sukeno) zur Lieferung von Arzneimittelwirkstoffen für das Antigrippe-Medikament Avigan® Tabletten (generischer Name: Favipiravir) zur Behandlung der neuartigen Coronavirus-Erkrankung (im Folgenden mit COVID-19 bezeichnet) unterzeichnet.Da sich COVID-19 immer weiter ausbreitet, hat die japanische Regierung entschieden, den Vorrat an Avigan® Tabletten, das bei COVID-19 wirksam sein soll, zu erhöhen, sodass bis zu 2 Millionen Menschen behandelt werden können. Daher hat FUJIFILM Corporation sein Produktionssystem erweitert und die Produktion von Avigan® in Tablettenform gesteigert.Die größten Hersteller pharmazeutischer Produkte auf der ganzen Welt schätzen unsere Fähigkeiten im Bereich der Prozessentwicklung, unsere Fertigungstechnologie und die Qualität unserer Pharmazeutika, die wir über viele Jahre entwickelt haben. So wurden wir in dieser Situation gebeten, als Hauptlieferant für Arzneimittelwirkstoffe tätig zu sein. Wir sind davon überzeugt, dass es unsere gesellschaftliche Aufgabe ist, sofort mit der Bereitstellung von Arzneimittelwirkstoffen für Avigan® Tabletten zu beginnen. Daher werden wir unser Fertigungssystem unverzüglich mithilfe hoher Investitionen, Änderungen in der Personalzuweisung und Anpassungen der Produktionspläne optimieren, sodass wir im Juli mit der Lieferung der Arzneimittelwirkstoffe beginnen können.Über unser Gruppenunternehmen Kaneka Eurogentec (Hauptsitz: Belgien) haben wir bereits mit der Lieferung von PCR-Reagenzien für COVID-19-Tests begonnen. Darüber hinaus verstärken wir mithilfe von Technologien wie qualitativ hochwertiger mRNA und Plasmid-DNA unsere vertraglich vereinbarten Produktionsbemühungen für eine COVID-19-Impfung und bewältigen einen Ansturm von Anfragen dazu.Kaneka wird weiterhin mit hohem Aufwand darauf hinarbeiten, Lösungen für COVID-19 bereitzustellen, um die Gesundheit auf der ganzen Welt zu schützen.