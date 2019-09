Houston (ots/PRNewswire) - Kaneka Americas Holding, Inc., freutsich bekanntzugeben, dass es das 4. SDG Business Forum* am 25.September 2019 am Sitz der Vereinten Nationen in New York als einervon nur fünf Sponsoren unterstützt.Das Business Forum ist eine einzigartige Plattform für Stakeholderaus verschiedenen Bereichen, um wirtschaftliche Maßnahmen undPartnerschaften zur Erreichung der Nachhaltigen Entwicklungsziele(SDG) der Vereinten Nationen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2590976-1&h=4120616229&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2590976-1%26h%3D1941972217%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsustainabledevelopment.un.org%252F%26a%3DUN%2BSustainable%2BDevelopment%2BGoals%2B(SDGs)&a=Nachhaltigen+Entwicklungsziele+(SDG)+der+Vereinten+Nationen) voranzubringen. Dazu werden Gespräche zwischenöffentlichem und privatem Sektor angeregt, neue Partnerschaften undAllianzen geschmiedet und innovative von Geschäftslösungenausgelotet, um die nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen.Kaneka PHBH(TM) dient als Ersatz für Alltagsprodukte aus Plastikwie Teller, Strohhalme, Becher, Besteck und andere Wegwerfartikel.Kaneka hofft darauf, eine alternative Lösung zu den aktuellverwendeten Einwegplastikprodukten zu finden. Das Unternehmen erkenntdie Notwendigkeit, ein pflanzenbasiertes Produkt auf den Markt zubringen, das dabei helfen wird, die Verschmutzung in den Meeren unddurch Mülldeponien zu verringern. Derzeit wird geschätzt, dass etwa 8Millionen Tonnen Plastik jährlich im Meer landen, was zu einemmassiven Umweltproblem in den Weltmeeren geworden ist.**Wir sind besonders stolz darauf, Teil dieser Veranstaltung imRahmen des Klimagipfels in New York zu sein. Die Veranstaltung mithochrangigen internationalen Rednern aus Politik und Wirtschaft wirdvon der Internationalen Handelskammer und Global Compactausgerichtet.Weitere Informationen zu Kanekas PHBH(TM) erhalten Sie von:Christiane WaldronDirector of Business DevelopmentKaneka Americas Holding, Inc.Biopolymers DivisionChristiane.waldron@kaneka.com*Link zu SDG Business Forumhttps://www.sdgbusinessforum.org/**Referenzquellehttps://news.nationalgeographic.com/news/2015/02/150212-ocean-debris-plastic-garbage-patches-science/Logo -https://mma.prnewswire.com/media/1000540/Kaneka_Biopolymers_Logo.jpgOriginal-Content von: Kaneka Americas Holding, Inc., übermittelt durch news aktuell