Kandidatinnen und Kandidaten für den UmweltMedienpreis 2020 gesucht

Berlin (ots) - Vorschläge für herausragende Leistungen im Umweltjournalismus inden Kategorien Print, Hörfunk, Fernsehen, Online und Publikumspreis können biszum 31. Mai 2020 eingereicht werdenAm 4. November 2020 vergibt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) in Berlin zum 25. Malden UmweltMedienpreis. Die Auszeichnung würdigt herausragende journalistischeund schriftstellerische Leistungen in der Umweltberichterstattung in denKategorien Print, Hörfunk, Fernsehen und Online sowie Publikumspreis.Den Ehrenpreis erhalten Journalisten, Filmemacher, Redakteure, Umweltgruppen,Autoren, Verleger, Blogger und App-Programmierer, die in beispielhafter Weisedas Bewusstsein für Umweltgefahren schärfen, umweltbezogene Fragestellungenlösungsorientiert darstellen und Umwelt- und Naturthemen publikumsgerechtvermitteln. Ausgezeichnet werden Beiträge, die Handlungsanreize schaffen,Pionierleistungen im Bereich des Umwelt-, Natur- und Artenschutzes bekanntmachenund dem Verbraucherschutz zu einem höheren Stellenwert verhelfen.Die Teilnahmebedingungen sind unter www.duh.de/ump/ einsehbar. Nominierungenkönnen von Privatpersonen ebenso wie von Journalisten bis zum 31. Mai 2020 unterwww.duh.de/nominierung/ oder auf dem Postweg eingereicht werden.Die vollständige Ausschreibung sowie weitere Informationen zum UmweltMedienpreisfinden Sie unter: www.duh.de/ump/Ehemalige Preisträger: https://www.duh.de/ump_preistraeger/Pressekontakt:Erika Blank, Referentin UmweltMedienpreis07732 9995-90, blank@duh.dePhilipp Herrberg, Referent UmweltMedienpreis07732 9995-372, herrberg@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann, Thomas Grafe030 2400 867-20, presse@duh.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22521/4511475OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell