Erfurt (ots) - Clever, witzig, kreativ und vor allem teamfähig sollte man fürdie interaktive Unterhaltsshow "KiKA LIVE Dreamteam" (KiKA) sein. Jess und Bensuchen Kandidat*innen im Alter von 13 und 14 Jahren für die siebte Staffel, umim Juni den begehrten Titel "Dreamteam 2020" zu vergeben.Teamwork als große HerausforderungIn diversen Alltagssituationen, ob in der Schule oder mit Geschwistern undFreund*innen, ist man es gewohnt, gemeinsam mit anderen Aufgaben zu bewältigen.Doch wie stark ist ein Team, das sich erst wenige Tage vor der Herausforderungkennenlernt? In der ersten Woche geht es für die Kandidat*innen auch 2020 wiederins "Dreamteam-Camp", ehe sie in der zweiten Woche in den Live-Shows um einenPlatz im Finale spielen. Jess und Ben stehen den Kandidat*innen zur Seite undmoderieren. Per Voting auf kika-live.de entscheiden auch die Zuschauer*innen zuHause mit, welches Duo das Dreamteam des Jahres wird. Das Gewinnerpaar darf sichauf eine tolle Überraschung freuen."KiKA LIVE" sucht Kandidat*innenBis zum 14. Februar 2020 können sich alle im Alter von 13 und 14 Jahren für"KiKA LIVE Dreamteam" mit einem kurzen Video auf kika-live.de(https://www.kika.de/kika-live/dreamteam-18/upload/dreamteam-upload100.html)bewerben, vorausgesetzt ist das Einverständnis der Eltern.Alle Informationen zu "KiKA LIVE Dreamteam" (KiKA) sind auf kika-live.de(https://www.kika.de/kika-live/dreamteam-18/upload/dreamteam-upload100.html) undkika-presse.de (https://www.kika-presse.de/) zu finden. VerantwortlicheRedakteurin bei KiKA ist Miriam Steinhoff.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6535/4497745OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDFOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell