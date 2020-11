Kandi: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Kandi Technologies":

Kandi weist am 10.11.2020, 21:28 Uhr einen Kurs von 5.94 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Auto Teile und Ausrüstung" geführt.

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Kandi entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Kandi. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Kandi-Aktie beträgt dieser aktuell 4,88 USD. Der letzte Schlusskurs (7,78 USD) liegt damit deutlich darüber (+59,43 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Kandi somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (6,83 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+13,91 Prozent Abweichung). Die Kandi-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. In Summe wird Kandi auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kandi liegt bei einem Wert von 19,73. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Automatische Komponenten" (KGV von 30,88) unter dem Durschschnitt (ca. 36 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Kandi damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

