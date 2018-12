Kanadischer Ex-Diplomat in China festgenommen

PEKING/MONTREAL (dpa-AFX) - Die kanadische Regierung hat die Festnahme eines ihrer früheren Diplomaten in China bestätigt.



"Wir wissen von der Festnahme eines kanadischen Staatsbürgers in China", teilte das Außenministerium am Dienstag mit. Man stehe in Kontakt mit den chinesischen Behörden wegen des Falls. Der Minister für Öffentliche Sicherheit, Ralph Goodale, sagte in Ottawa, man sei "zutiefst besorgt" über die Festnahme von Michael Kovrig.

Kovrigs heutiger Arbeitgeber, die regierungsunabhängige Organisation Crisis Group, hatte zuvor mitgeteilt, man gehe Berichten nach, wonach der Nordostasien-Experte "in China festgenommen wurde". Goodale sagte, Konsularbeamte seien in Kontakt mit der Familie und versuchten, wo immer möglich zu unterstützen.

Der Fall löste Spekulationen über eine mögliche chinesische Vergeltungsaktion für die Festnahme der Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou auf Ersuchen der USA in Kanada aus. Die Festnahme der Tochter des Gründers der Huawei-Konzerns in Kanada hatte unter ausländischen Experten und Geschäftsleuten in China zuvor Sorgen über mögliche Retourkutschen von chinesischer Seite geschürt.

Meng wird vorgeworfen, Sanktionen gegen den Iran umgangen zu haben. China hat scharf gegen ihre Festnahme protestiert. Kovrig arbeitet seit Februar 2017 bei der in Brüssel ansässigen Crisis Group, die Analysen und Beratung zu Konflikten liefert und als unabhängiger Ansprechpartner anerkannt ist./cy/lw/lvs/DP/men