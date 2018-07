Kanadas Premier verteidigt Haltung im Handelsstreit mit USA

RIGA (dpa-AFX) - Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat seine Haltung im Handelsstreit mit den USA verteidigt und Differenzen mit US-Präsident Donald Trump überspielt.



Die Beziehungen zwischen Kanada und den USA seien enger und tiefer als zwischen irgendwelchen anderen Ländern auf der Welt. "Wir sind enge Nachbarn, die stärksten Verbündeten und ja, beste Freunde", sagte Trudeau am Dienstag in der lettischen Hauptstadt Riga. Die Bindungen zwischen den beiden Ländern gingen weit über die Persönlichkeiten und das Verhältnis der jeweiligen Regierungschefs hinaus.

"In jeder Beziehung dieser Größe und Reichweite wird es Momente der Auseinandersetzung geben und Momente, in denen wir uns besser verstehen", sagte Trudeau. Trump hatte nach dem Ende des G7-Gipfels wichtiger westlicher Industrieländer in Kanada im Juni seine Zustimmung zur Abschlusserklärung zurückgezogen und Trudeau dafür die Schuld gegeben. Dieser hatte in einer Pressekonferenz die US-Regierung für die Strafzölle gegen die EU und Kanada kritisiert.

Besorgt über einen möglicherweise ähnlichen Vorfall beim anstehenden Nato-Gipfel in Brüssel zeigte sich Trudeau nicht. Trotz absehbarer Forderungen nach mehr Verteidigungsausgaben der Nato-Mitglieder erwarte er von dem Treffen eine Botschaft der Stärke, Einheit und Solidarität der Nato, sagte der kanadische Premier./awe/DP/jha