OTTAWA (dpa-AFX) - Das kanadische Parlament hat am Dienstagabend (Ortszeit) in letzter Lesung der Legalisierung von Cannabis zugestimmt.



In der endgültigen Abstimmung stimmten 52 Senatoren für des Gesetzentwurf, bei 29 Gegenstimmen, wie der Sender CTV berichtete. Damit dürfen Volljährige künftig straffrei kleinere Mengen von Cannabis für den Privatgebrauch besitzen und diese auch konsumieren./cha/DP/zb