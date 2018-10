Kanadas Notenbank hebt Leitzins wie erwartet auf 1,75 Prozent

OTTAWA (dpa-AFX) - Die kanadische Notenbank hat wie erwartet erneut an der Zinsschraube gedreht und den Leitzins zum dritten Mal im laufenden Jahr angehoben.



Er steige um 0,25 Prozentpunkte auf 1,75 Prozent, teilte die Notenbank am Mittwoch in Ottawa mit. Seit der Zinswende im vergangenen Jahr war es bereits der fünfte Anstieg.

Analysten hatten die Zinsentscheidung erwartet. Überraschend war hingegen eine Änderung in der Stellungnahme der Notenbank im Anschluss an die Zinsentscheidung. Demnach wurde die Formulierung einer weiter "graduellen Anhebung" der Leitzinsen gestrichen.

Damit wird gemeinhin ein langsamer Anstieg der Leitzinsen verbunden. Stattdessen werden künftige Zinsentscheidungen in Kanada daraufhin ausgelegt, ein neutrales Niveau zu erreichen. Dies bedeutet, dass die Leitzinsen die Konjunktur weder bremsen noch anschieben sollen. Diese Zinsniveau liegt laut Experten in einer Spanne von 2,5 bis 3,5 Prozent.

Der kanadische Dollar reagierte mit kräftigen Kursgewinnen auf die geldpolitischen Beschlüsse./jkr/jsl/he