Kanada wird Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2020 (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Literatur ist das Lebenselixier der Kultur. Eine Ausdrucksform,mit der wir unser Land, unsere Unterschiede und Gemeinsamkeitenfeiern und unsere Traditionen, Geschichten und Werte teilen. Kanadaist bekannt als Heimat einiger der besten Autor*innen,Geschichtenerzähler*innen und Illustrator*innen der Welt. DieVerlagsbranche spielt eine wichtige Rolle für die Entwicklung derkanadischen Kultur und Kreativität im In- und Ausland. Die kanadischeRegierung ist sich dieser Bedeutung bewusst. Umso mehr freut es uns,dass unser Land 2020 erstmals Ehrengast der Frankfurter Buchmessesein wird. Wir sind stolz darauf, dass unsere Literatur und unsereKultur im Jahr vor und während der weltweit größten Buch- undVerlagsmesse auf die große Bühne gebracht werden.Als Ehrengast wird Kanada die großartige Gelegenheit haben, seineVerlags-, Kultur- und Kreativbranche in einem eigenen Pavillon zupräsentieren. Zudem haben wir als Gastland die Möglichkeit, imVorfeld der Frankfurter Buchmesse 2020 ein ganzes Jahr lang unsereWerke im Rahmen eines Literatur- und Kulturprogramms in ganzDeutschland zu präsentieren.Heute hat Canadian Heritage, das Ministerium für kanadischesKulturerbe, bei der diesjährigen Buchmesse in Frankfurt gemeinsam mitunseren Partnern Canada FBM2020, Global Affairs Canada, dem CanadaCouncil for the Arts, Telefilm Canada, dem National Film Board,Library and Archives Canada, Destination Canada, CBC/Radio-Canada,National Gallery of Canada, Agriculture Canada und den kanadischenProvinzen und Territorien eine Vorschau-Pressekonferenz gegeben.Dabei präsentierte die kanadische Delegation erstmals das offizielleBranding und das Logo für seine Rolle als Ehrengast und stellte diekanadischen Autorinnen und Autoren Lisa Moore, ChristianGuay-Poliquin und J. D. Kurtness, sowie Cellistin Cris Derksen undModeratorin Nam Kiwanuka vor.Das Motto Kanadas für die Frankfurter Buchmesse 2020 lautet"Singular Plurality" (dt. einzigartige Pluralität), ein Begriff, dernicht nur die kanadische Verlagslandschaft beschreibt, sondern auchdie vielfältige Kultur unseres Landes, in der jede und jedereinzigartig und doch durch gemeinsame Werte mit den anderen verbundenist.Das Erbe und die Kultur Kanadas sind geprägt durch eineunerschöpfliche Vielfalt von Stimmen und Perspektiven sowie durchsprachliche Dualität. Die einzigartigen Geschichten, Sprachen,kulturellen Praktiken und spirituellen Überzeugungen unsererindigenen und übrigen Gemeinschaften und Individuen tragen zu unsererunvergleichlichen Vielfalt bei. Durch den Ausdruck dieser Vielfaltkönnen wir lernen, einander besser zu verstehen, Brücken zu bauen undunsere Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu schätzen. Sie verleihtunserer Kunstlandschaft einen einzigartigen Charakter, den manwirklich nur in Kanada findet.Die heutige Präsentation ist für Kanada und seinen Kultursektorder Startschuss in die ereignisreiche Zeit 2019/2020 in Deutschland.Die kanadische Regierung und ihre Partner freuen sich darauf, unseregroßartigen Kunstschaffenden in den kommenden Monaten im Rahmenverschiedener Literatur- und Kulturprogramme im ganzen Landvorzustellen. Besuchen Sie die Webseite von Canada FBM2020 untercanadafbm2020.com! Hier werden wir im Frühjahr genauer über dieTermine des Jahres informieren.Bis bald auf der ein oder anderen Veranstaltung!