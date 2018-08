Kanada will Nafta konstruktiv verhandeln - aber Milchbauern schützen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat eine konstruktive Teilnahme seines Landes an Verhandlungen über ein neues nordamerikanischen Freihandelsabkommen angekündigt - gleichzeitig aber einen dauerhaften Schutz der kanadischen Milchbauern versprochen.



"Wir werden nur ein Abkommen unterzeichnen, dass gut für Kanada und die kanadische Mittelschicht ist", sagte Trudeau am Dienstag vor Journalisten in Montreal. Er sei "ermutigt" von den Fortschritten bei den Verhandlungen zwischen den USA und Mexiko. Außenministerin Chrystia Freeland, die am Dienstag zu Verhandlungen nach Washington gereist war, werde sich "positiv und konstruktiv einbringen".

"Meine Position, wenn es um Versorgungsketten geht, hat sich nicht verändert", sagte Trudeau allerdings in Hinblick auf die Milchindustrie seines Landes, die von vergleichsweise hohen Zöllen beschützt wird, was den USA schon lange ein Dorn im Auge ist.

Zuvor hatten sich Mexiko und die USA auf Grundsätze für die Nachfolge des seit 1994 bestehenden Nafta-Abkommens geeinigt - und damit Kanada als dritten Partner unter Zugzwang gesetzt./shg/cah/DP/he