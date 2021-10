KanDao Obsidian Pro gewinnt den 2021 Good Design Award Best 100

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -KanDao Obsidian Pro wurde beim Good Design Award 2021 in Japan mit dem Good Design Best 100 ausgezeichnet. Der Preis wird vom Japan Institute of Design Promotion gesponsert, um gutes Design und hohe Qualität zu würdigen. Jeder Beitrag wird nach strengen Kriterien bewertet, darunter gutes Design, Innovation und Wirkung.Insgesamt waren 5835 Produkte an der Erstellung des Preises beteiligt. KanDao Obsidian Pro wurde neben anderen Produkten bekannter Technologieunternehmen mit dem Good Design Best 100 ausgezeichnet.In den Kommentaren der Jury wurden die ausgefeilte Technik und die innovativen Prinzipien von KanDao hervorgehoben: "Die Anordnung der Innenteile ist in Bezug auf das Gewicht ausgewogen und ausgeklügelt; die SSD ist unter dem mittleren Griff untergebracht, und acht 195-Grad-Fisheye-Objektive sind radial und geordnet um sie herum in guter Balance angeordnet." Auch das Erscheinungsbild der Obsidian Pro erhielt gute Kritiken. Dank unserer "Präzisionsschmiedetechnologie" und der "sorgfältigen Oberflächenbehandlung" liefert sie "ein Gefühl von hoher Qualität, das seiner Leistung entspricht: 12K 3D 30FPS." Darüber hinaus werden ihre herausragenden Eigenschaften auch von Juroren aus anderen Bereichen als "ein außergewöhnliches Produkt, das in dem von etablierten inländischen Herstellern dominierten Bereich der optischen Geräte für Aufsehen sorgte", hoch geschätzt.Eine bemerkenswerte 12K 3D VR Cinematic KameraDie KanDao Obsidian Pro ist die erste 30FPS-Panorama-3D-Kamera, die eine Auflösung von 12K erreicht, und kann als Durchbruch in der VR-Branche angesehen werden. Die Integration von acht 6K f2.8-Objektiven mit einem optischen Design mit 14 Elementen und 10 Gruppen ist der wesentliche Bestandteil für das Erreichen einer filmischen Bildqualität. Der Dynamikbereich von 14 Blendenstufen ermöglicht außerdem einen sanften Übergang von Schatten zu Lichtern.195 ° Fisheye & 8K-Panorama LiveDie Präzisionsschmiedetechnologie von KanDao und die fortschrittliche Oberflächenbehandlung sorgen für ein schönes und elegantes Aussehen. Die exklusiven 195 °-Fisheye-Objektive gewährleisten die Bildqualität. Die Struktur mit acht Linsen ermöglicht es, dass jeder Winkel von drei Linsen abgedeckt wird, was einen Erfassungsbereich von bis zu 300 % ergibt. Die CPU unterstützt Echtzeit-Stitching von 8 Aufnahmen und 8K-Panoramabilder.Elektronische Blenden-/FokussteuerungObsidian Pro ist die erste Panoramakamera, die mit Objektiven ausgestattet ist, die eine einstellbare Blende haben. Von f2,8 bis f16 verfügt es über einen einstellbaren Belichtungsbereich von 16 Stufen für eine präzise Steuerung der Schärfentiefe. Mit den zwei wählbaren Entfernungseinstellungen "Nah" und "Normal" erfüllt es unterschiedliche Anforderungen an die Fokussierung bei der großen Blende.Die KanDao Meeting Pro, das Vorzeigemodell der KanDao-Meeting-Kamera-Serie, wurde ebenfalls mit dem Good Design Award 2021 ausgezeichnet. KanDao Meeting Pro ist eine integrierte Vier-in-Eins-Panoramakamera, die ein umfassendes Remote-Meeting-Erlebnis bietet. Bislang hat die KanDao-Technologie vier bedeutende internationale Industriedesignpreise erhalten (Reddot, iF, IDEA und G-Mark). Bemerkenswerterweise ist KanDao Meeting Pro der Gewinner der oben genannten vier Auszeichnungen.Die mit dem Good Design Award ausgezeichneten Produkte zeichnen sich durch professionelles Design und fortschrittliche Technik aus und verdeutlichen den Einfluss des Designs auf den Geschäftserfolg, so dass wir uns auch in Zukunft bemühen werden, exzellente Hightech-Imaging-Produkte herzustellen.Erfahren Sie mehr:https://www.kandaovr.com/Obsidian-Pro/https://www.kandaovr.com/kandao-meetingpro/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1666760/2021_Good_Design_Award_Best100_Winners.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1666761/Kandao_Obsidian_Pro_Won_Good_Design_Award.jpgPressekontakt:Jialu Lin+86-13902749589Original-Content von: KanDao, übermittelt durch news aktuell