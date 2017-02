Kamps bringt deutsches Brot in die Niederlande / Handwerksbäcker vom Niederrhein eröffnet einen neuen Standort in Roermond / Mit Groupe Le Duff weiterhin auf Erfolgskurs (FOTO)

Schwalmtal/Roermond (ots) -Kamps befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs und expandiert mitdem Konzept "Backstube" nicht nur in Deutschland. Nach dererfolgreichen Expansion in den Mittleren Osten im vergangenen Jahrkooperiert der Handwerksbäcker vom Niederrhein mit demUS-amerikanischen Unternehmen HMSHost International. Am gestrigen Tageröffnete die Kamps Backstube im McArthurGlen's Roermond DesignerOutlet auf einer Fläche von rund 190m² ihre Türen. Die Niederlandescheint auf deutsches Brot gewartet zu haben. "Der erste Verkaufstaghat unsere Erwartungen weit übertroffen", sagt Geschäftsführer JochenPollotzek. Der Großteil des deutschen Sortiments findet sich auch inRoermond. Auffällig ist das große Sortiment von Feinback und Snacks -Sortenvielfalt wird gewünscht. Im Snack- und Gastrobereich dienen diefrischen Kamps-Backwaren als Trägerprodukte; so kann Kamps einunvergleichliches Geschmackserlebnis bieten.Bevor die Kamps Backwaren ihren Weg in das Nachbarland finden,werden die Teige zentral in Deutschland durch die Bäckermeister inder Handwerksbäckerei Schwalmtal hergestellt. Höchstes Ziel ist, einekonstante und international einheitliche, sehr gute Qualität zugewährleisten. Da die gesamte Vorbereitung bis hin zum Backen undVeredeln der Backwaren vor Ort in der niederländischen Backstubestattfindet, muss die Enzymtätigkeit der Teige auf ein Minimumreduziert werden, um eine entsprechend lange Haltbarkeit für dieLogistikwege zu gewährleisten. Die Teige werden nach einemaufwändigen patentierten Verfahren schonend heruntergekühlt und danneingefroren, ohne dass die Enzymtätigkeit und Hefen zerstört werden.Das Verfahren ermöglicht, Teige in die ganze Welt zu liefern und erstin der Ferne nach einem ausgeklügelten Garprozess frisch zu backen.An diesem Verfahren hat Kamps über 4 Jahre gearbeitet. Kamps schafftes als erster Bäcker, lokal am Standort auch roggenlastige Brote inunterschiedlichen Gewichten vom Brotteig zu backen - im Gegensatz zuvorgebackenen Broten wie es in anderen Konzepten gängig ist.Geschäftsjahr 2016Das Jahr 2016 war für Kamps ein weiteres erfolgreiches Jahr. UnterFührung des neuen Mehrheitsgesellschafters Groupe Le Duffverzeichnet der Handwerksbäcker in einem herausforderndenWettbewerbsumfeld ein positives Wachstum auf bestehender Fläche imJahr 2016 gegenüber 2015. Der Umsatz konnte gegenüber dem Vorjahr umknapp 3% gesteigert werden. Starke Wachstumsimpulse liefert dasinternationale Geschäft. "Mit der Entwicklung im Mittleren Osten sindwir sehr zufrieden", so Jochen Pollotzek, Geschäftsführer der KampsGmbH.Kamps GmbHDie Kamps GmbH ist eine der bekanntesten handwerklichenGroßbäckereien Deutschlands. Die erste Kamps Bäckerei wurde 1982 inder Düsseldorfer Friedrichstraße eröffnet. Mittlerweile gibt es rund400 Kamps Bäckereien in Deutschland, die handwerklich hergestellte,frische Backwaren anbieten. Im Jahr 2010 wurde umfassend begonnen,bundesweit in Lagen mit hoher Verkehrsdichte das KampsBackstuben-Konzept zu realisieren. Heute werden bundesweit rund 70Kamps Backstuben von Franchise-Partnern geführt. Das Konzept KampsBackstube steht als moderne Premium-Bäckerei für erlebbare Frischeund Handwerkskunst, in der die Kunden dem Bäcker "über die Schulter"schauen können. Anfang 2016 expandierte das Konzept mit der Eröffnungder ersten Kamps Backstuben in Riad erfolgreich im Mittleren Osten.Im Mai 2015 wurde die Mehrheit der Gesellschaft durch die Groupe LeDuff übernommen.Groupe LeDuffSeit der Gründung durch Louis Le Duff im Jahr 1976 hat sich dieGroupe Le Duff mit Marken wie Brioche Dorée und Bruegger's Bagels undmit über 1600 Restaurants und Bäckereien zum weltweit größten Konzernim Bereich Café- und Bäckerei-Konzepte entwickelt. In dertraditionellen Gastronomie ist die Groupe Le Duff zudem mit den zweiUS-Restaurant-Marken La Madeleine und Mimi's Café, die beide auffranzösische Küche spezialisiert sind, sowie der auf italienischeSpezialitäten fokussierten Restaurant-Kette Del Arte aktiv. Darüberhinaus besitzt die Groupe Le Duff eigene Produktionsstätten: DieMarke Bridor stellt beispielsweise klassische Bäckereiwaren wie Brot,Kleingebäck und Kuchen her, während FB Solution, spezialisiert infrisches Brot und Kleingebäcke, die Gastronomie-Branche beliefert.Pressekontakt:Kamps GmbHAnnika LoesselAuf dem Mutzer 1141366 SchwalmtalTelefon 02163 / 947 713annika.loessel@kamps.dewww.kamps.deOriginal-Content von: Kamps GmbH, übermittelt durch news aktuell