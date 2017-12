Kamps GmbH: Standort Schwalmtal bleibt erhalten

Schwalmtal (ots) - Entgegen zuletzt vermeldeter Planungsständehält die Kamps GmbH mit Produktion und Verwaltung bis auf Weiteres amStandort Schwalmtal fest. Das ursprünglich für 2018 geplanteBauvorhaben in Erkelenz wird zunächst verschoben. Grund für dieseEntscheidung ist eine Veränderung der Investitionsprioritäten derEigentümer. Als perspektivischer Produktionsstandort steht Erkelenzweiter im Fokus des Unternehmens."Wir überprüfen laufend, welche Schritte für unser Unternehmenstrategisch Sinn machen, und die sich verändernde Marktsituationerfordert Flexibilität in unseren Planungen. Die Entscheidung übereinen Neubau wird aufgeschoben, und wir prüfen, wann wir diesesProjekt wieder aufnehmen", so Thomas Prangemeier, GeschäftsführerKamps GmbH."Selbstverständlich bedauern wir die aktuelle Entscheidung derFirma Kamps, zunächst nicht ihren Standort nach Erkelenz zuverlegen", so Peter Jansen, Bürgermeister von Erkelenz. "Gleichzeitigfreue ich mich, dass Kamps Erkelenz weiter in der zukünftigen Planungberücksichtigt."Die Groupe Le Duff, Mehrheitseigentümer der Kamps GmbH,unterstützt das Unternehmen bei seiner Strategie, hohe Qualität zuproduzieren, die beliebteste deutsche Bäckermarke zu werden undweiter zu wachsen. Die Entscheidung für den aktuellen Standorterfolgte in Übereinstimmung mit der Strategie der Groupe Le Duff.Kamps GmbHDie Kamps GmbH ist die bekannteste handwerkliche GroßbäckereiDeutschlands. Die erste Kamps Bäckerei wurde 1982 in der DüsseldorferFriedrichstraße eröffnet. Mittlerweile gibt es rund 450 KampsBäckereien in Deutschland, die handwerklich hergestellte, frischeBackwaren anbieten. Im Mai 2015 wurde die Mehrheit der Gesellschaftdurch die französische Groupe Le Duff übernommen.Groupe LeDuffSeit der Gründung durch Louis Le Duff im Jahr 1976 hat sich dieGroupe Le Duff mit Marken wie Brioche Dorée und mit über 1600Restaurants und Bäckereien zum weltweit größten Konzern im BereichCafé- und Bäckerei-Konzepte entwickelt. In der traditionellenGastronomie ist die Groupe Le Duff zudem mit den zweiUS-Restaurant-Marken La Madeleine und Mimi's Café, die beide auffranzösische Küche spezialisiert sind, sowie der auf italienischeSpezialitäten fokussierten Restaurant-Kette Del Arte aktiv. Darüberhinaus besitzt die Groupe Le Duff eigene Produktionsstätten: DieMarke Bridor stellt beispielsweise klassische Bäckereiwaren wie Brot,Kleingebäck und Kuchen her, während FB Solution, spezialisiert infrisches Brot und Kleingebäcke, die Gastronomie-Branche beliefert.Pressekontakt:Kamps GmbHAuf dem Mutzer 1141366 SchwalmtalSung-Hun ChoiTel.: 02163-947 718E-Mail: sung.choi@kamps.deOriginal-Content von: Kamps GmbH, übermittelt durch news aktuell